Chi è Anna Safroncik che ha rubato il cuore all’ex di Diletta Leotta

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il nuovo amore di Matteo Mammì, ex di, èSafronick. Dopo l’addio alla giornalista sportiva, il dirigente Sky avrebbe ritrovato il sorriso accanto all’attrice. Occhi di ghiaccio e fisico scolpito,avrebbeildel manager, sostituendo la. L’attrice e Matteo Mammì si sarebbero incontrati grazie ad amici in comune e il feeling sarebbe stato immediato. Classe 1981, la Safronick è nata a Kiev, in Ucraina, ma è arrivata in Italia quando aveva solo 12 anni. Figlia d’arte, suo padre è un tenore e sua madre una ballerina, ha sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo sin da piccola. A 4 anni ha esordito sul palco, mentre a 7 è stata iscritta all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev. Se in Ucraina ha iniziato la sua formazione artistica è l’Italia il paese in cui ha trovato il successo. L’esordio è ...

