Chernobyl | uno dei “liquidatori eroi” vede la serie tv e si suicida | “Gli avevano negato

(Di lunedì 15 luglio 2019) “Abbiamo visto tutti ladi. Papà osservava le scene e ricordava con dolore tutti i momenti che ha dovuto attraversare. C’erano le lacrime nei suoi occhi mentre guardava”. A rivelarlo al Daily Mail è Gaukhar Zhusupov, la figlia 25enne di Nagashibay Zhusupov, uno degli eroi che lavorò per mettere in sicurezza il reattore 4 subito dopo la terribile esplosione nucleare del 26 aprile del 1986 e che dopo aver rivissuto quei terribili momenti proprio grazie allatv di Hbo si èto. L’uomo non ha retto infatti all’emozione e ai ricordi e ha deciso di togliersi la vita. Puntata dopo puntata infatti, si è accesa in lui l’umiliazione subita tanti anni prima, quando, a differenza degli altri eroi che erano con lui, il governo sovietico non gli concesse un alloggio pubblico per sé e per i suoi cinque figli. Nagashibay Zhusupov, 61 ...

