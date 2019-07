Chernobyl | suicida eroe liquidatore dopo aver visto la serie

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Si sarebbeto uno degli eroi ‘liquidatori’ del reattore nucleare dilatv della Hbo. Lo riferisce il ‘Daily Mail’ spiegando che Nagashibay Zhusupov, 61 anni, che subitol’esplosione nel 1986 intervenne per limitare la diffusione delle radiazioni del reattore numero 4, si sarebbe tolto la vita perché la fiction televisiva avrebbe riacceso in lui la rabbia per le umiliazioni subite. A Nagashibay Zhusupov, infatti, era stato negato l’alloggio popolare che invece era stato dato agli altri veterani, costringendo lui e la sua famiglia a stabilirsi in un dormitorio.L’uomo, che a giugno scorso è precipitato dal quinto piano di un edificio ad Aktobe in Kazakistan, secondo la 25enne figlia Gaukhar, si sarebbe tolto la vitae guardato laHbo “con le ...

