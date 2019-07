Cento anni fa veniva abrogata l' autorizzazione maritale Funzionava così

Bentley EXP 100 GT - Cento di questi anni : Per festeggiare degnamente un secolo di attività, Bentley ha deciso di regalarsi una concept car che esemplifichi la sua visione per il futuro dell’automobilismo di lusso. Così è nata la EXP 100 GT. Progettata sulla base di una piattaforma interamente elettrica, quest'auto reinventa il concetto di Granturismo guardando quindici anni in avanti. Le impressionanti proporzioni degli esterni richiamano numerosi modelli storici di Crewe, mentre ...

A 19 anni Tancredi rischia la vita : “Ho il 20 per Cento di possibilità di non farcela” : La storia di Tancredi Santangelo, 19enne di Floridia, in provincia di Siracusa, affetto da Chiari, una malattia considerata rara in Italia perché poco diagnosticata che se non curata in tempo potrebbe portarlo allo stato vegetativo. Dopo aver preso la Maturità, volerà a settembre a New York per operarsi: "C'è il 20% di possibilità che l'operazione non vada a buon fine, ma è davvero l'ultima spiaggia".

Meteo - caldo bollente : giovedi 43 gradi ad Alessandria - 40 a Milano. Al Nord è un record che non si verifica da Cento anni : Roma si manterrà sui 38-39. La grande umidità non farà abbassare molto le temperature notturne. Dal 29 una pausa che prelude a fenomeni temporaleschi

Culle vuote - nel 2018 solo 439mila bimbi «Peggior calo da Cento anni» : L'Italia è sempre più un paese per vecchi. A rilevarlo sono i nuovi dati Istat: nel 2018 sono nati solo 439mila bambini, quasi 140mila in meno rispetto a dieci anni prima. E se si...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "Giovanni Toti - il 65 per Cento degli italiani non lo voterebbe" : Non ci sono buone notizie per Giovanni Toti. Da tempo si parla del suo progetto L'Italia in crescita ma il suo soggetto politico non passa la prova dei numeri. Secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, un nuovo partito guidato dal governatore ligure non raccoglierebbe consensi suf

Milano celebra Leonardo per i cinqueCento anni dalla morte del Genio : Per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Milano gli rende i dovuti onori con una serie di manifestazioni e mostre che si dipaneranno per tutto il 2019. Leonardo visse a Milano dal 1482 al 1499 e in questi anni, grazie al suo ingegno e al' incoraggiamento e sostegno del Duca di Milano, realizzo molte delle sue mirabili opere e progetti arricchendo la città con capolavori di valore inestimabile e di fama internazionale. Le ...

Gianni Morandi stava andando a Cento all’ora - ma non aveva fatto i conti con Mirto. La sua corsa ha un finale tutto da ridere : Gianni Morandi viene sgambettato dal cane Mirto durante le riprese de “L’isola di Pietro”. A postare il video sui canali social è lo stesso cantautore che in maniera ironica commenta: “Intervento a gamba tesa di Mirto…” L'articolo Gianni Morandi stava andando a cento all’ora, ma non aveva fatto i conti con Mirto. La sua corsa ha un finale tutto da ridere proviene da Il fatto Quotidiano.

Franco Zeffirelli si è spento a 96 anni : il cinema piange un grande maestro del NoveCento : E' morto la leggenda del cinema e del teatro italiano Franco Zeffirelli. Il regista aveva 96 anni. "Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maes

Napoleone e gli Asburgo : dueCento anni dopo si ripete il matrimonio tra discendenti delle due famiglie imperiali : Manca sempre meno per il matrimonio dell’anno. È quasi tutto pronto per il 19 ottobre quando la cattedrale di Saint-Louis-des-Invalides ospiterà un nuovo royal wedding. Pardon, mariage impérial. Tra poco meno di cinque mesi nella chiesa nel centro di Parigi, a pochi passi dalla Tour Eiffel, si sposeranno Jean-Cristophe Napoleon, membro della famiglia Bonaparte. Il 32enne discendente del grande generale ...

Pensioni - manifestazione in piazza San Giovanni a Roma : “Siamo Centomila”. Barbagallo : “Governo è Robin Hood Ogm” : “Siamo in centomila” dicono gli organizzatori della manifestazione dei pensionati, indetta da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che oggi si sono ritrovati in piazza San Giovanni, a Roma. Migliaia di persone che, usando lo slogan “Dateci retta”, chiedono più tutele e meno tasse per 16 milioni di pensionati e protestano contro il taglio della rivalutazione degli assegni. “Abbiamo riconquistato, dopo tanti anni, piazza ...

Bocca malata per l’80 per Cento dei cani sopra i tre anni : Anche Fido e Micio possono soffrire di disturbi del cavo orale, esattamente come l’uomo. Anche per loro l’alitosi è un campanello d’allarme che può nascondere problemi seri a denti e gengive. E anche per loro lo spazzolino è l’arma fondamentale con cui difendersi quotidianamente dagli attacchi dei batteri, che nei quattrozampe possono con facilità mettere a rischio la salute di tutto l’organismo, dal cuore al ...

Storia della cerata - il capo inventato dagli eschimesi più di treCento anni fa : Nel mare di Bering, al confine tra Alaska e Russia, andare a caccia di pesci in kayak non deve essere facile. Soprattutto se non è stata ancora inventata la cerata. Gli Auleti, eschimesi delle isole Aleutine, avrebbero voluto evitare di tornare a casa fradici ogni santo giorno. E i primi esploratori che approdarono nel 1741 sulle coste di queste isole del Pacifico settentrionale, si resero conto che gli autoctoni avevano risolto ...