Cena sotto le stelle nel Parco Archeologico di Tuscolo | arriva il Temporary Restaurant

(Di lunedì 15 luglio 2019) Estate tempo di passeggiate all’aria aperta, anche e soprattutto alla sera, quando l’aria è più leggera, il sole non brucia e dorme, in zone più esposte al fresco del verde e ad un’altezza appena più alta come quella dei castelli romani, si può godere di una bella iniziativa. Da venerdì 19 a domenica 21 luglio, l’area ospiterà un insolito ristorante, con gustosi piatti tipici della tradizione culinaria dei Castelli Romani Per un intero weekend, da venerdì 19 a domenica 21 luglio, ile Culturale di, ai Castelli Romani, nei pressi di Monte Porzio Catone, a pochi passi da Roma, ospiterà un insolitole, con gustosi piatti tipici della tradizione culinaria dei Castelli Romani. Un’idea originale per far vivereuna nuova prospettiva, un’area dal grande valore storico e paesaggistico. Non mancheranno ...

