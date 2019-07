Caterina Balivo di nuovo incinta? (Di lunedì 15 luglio 2019) La conduttrice napoletana ha condiviso una storia di Instagram in cui faceva shopping in un negozio di neonati. Il gossip della gravidanza impazza sui social. Di ritorno sui social, Caterina Balivo non ha perso tempo e ha ricominciato a condividere la sua quotidianità con i suoi fedeli follower. Tuttavia, non passa molto che i fan notano un dettaglio che scatena il gossip. In una delle sue storie di Instagram, infatti, la conduttrice di Vieni da me si è recata in un negozio di abbigliamento per neonati nella capitale. In molti si sono chiesti: è di nuovo incinta? Così, curiosi di sapere qualche dettaglio in più, i fan le hanno inviato tantissimi messaggi. (Di lunedì 15 luglio 2019) La conduttrice napoletana ha condiviso una storia di Instagram in cui faceva shopping in un negozio di neonati. Il gossip della gravidanza impazza sui social. Di ritorno sui social,non ha perso tempo e ha ricominciato a condividere la sua quotidianità con i suoi fedeli follower. Tuttavia, non passa molto che i fan notano un dettaglio che scatena il gossip. In una delle sue storie di Instagram, infatti, la conduttrice di Vieni da me si è recata in un negozio di abbigliamento per neonati nella capitale. In molti si sono chiesti: è di? Così, curiosi di sapere qualche dettaglio in più, i fan le hanno inviato tantissimi messaggi.

Per togliere qualsiasi dubbio, poco dopo la Balivo ha pubblicato un’altra storia che la ritraeva sempre nel negozio, ma questa volta lo scatto era accompagnato dalla didascalia: “Mi manca un bebè! Per fortuna ci pensano le mie amiche”, facendo così chiarezza sui dubbi dei follower e spiegando che la gravidanza in questione non è la sua. Nonostante, quindi, si fosse recata nel negozio solo per acquistare un regalo per una sua cara amica, i follower della Balivo si sono mostrati molto entusiasti riguardo la notizia. Che magari Caterina ci faccia un pensierino su e ‘accontenti’ i suoi fan?