Casting per EuroGames | condotto da Ilary Blasi su Canale 5 | e per Miss Italia

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Selezioni attualmente aperte per il programma televisivo dal titolo, che andrà in onda su5 e verràdaassieme ad Alvin. Si tratta sostanzialmente della riproposizione televisiva della ben nota trasione televisiva Giochi senza frontiere, che non va in onda ormai da parecchio tempo. Sono inoltre tuttora aperti iper la prossima edizione diDa tempo si parla del ritorno in televisione del noto programma dal titolo Giochi senza frontiere, che in passato riscosse peraltro notevole successo. La trasione tornerà a breve anche se con un nome differente, difatti si chiamerà. Il programma, alquanto atteso da appassionati delle precedenti edizioni ma non solo, andrà in onda sulle reti Mediaset, per l'esattezza su5, e verràdaassieme ad Alvin, così come definito nell'ambito della ...

AmiciUfficiale : I casting per la prossima edizione di #Amici19 sono sempre aperti e il 17 luglio alle selezioni ci sarà anche la no… - matteo_bandi : Per partecipare a #TemptationIsland2019 devi avere una memoria a breve termine: tutti fanno le peggio cose ma quand… - sarahpiccinni : Quest anno comunque edizione flop ma fateli fare a me i casting per scegliere le coppie #temptationisland -