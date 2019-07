Caso Orlandi | le tombe vuote sono un nuovo mistero Cosa c’è sotto?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Quando è stato annunciata la decisione di aprire dueall’interno del Cimitero Teutonico per verificare se vi fossero i resti di Emanuela, forse più di uno avrà pensato: se il Vaticano ha deciso questo vuol dire che non troveranno niente. Ed effettivamente, niente è stato trovato. Non solo per quanto riguarda i resti della figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia scomparsa nel nulla all’età di 15 anni nel 1983. Ma anche quelli delle due principesse che, stando alle lapidi delle dueaperte, avrebbero dovuto essere sepolte proprio in quei loculi Emanuela, “leaperte nel Cimitero teutonico”. E non cineanche i corpi delle principesse Da qui si è scatenato l’ennesimo giallo, alimentato da numerose incongruenze che altro risultato non stanno ...

