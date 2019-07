ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sul Corriere della Sera una lunghissima intervista a, ex cestista della Fortitudo Bologna e della nazionalena. Oggi fa il procuratore, anche se dice di non definirsi esattamente così. Portabandiera ai Giochi del 2000 Nel 2000, alle Olimpiadi,fu scelto come portabandiera dell’. “Dal punto di vista sportivo c’erano tanti più meritevoli di me. Ma era un periodo particolare e si lanciavano i primi messaggi per un Paese multietnico”. IlinIn passato,ha accusato l’di essere razzista. Oggi pensa che non sia cambiato granché: “Già il fatto che si discuta se sia giusto nominare Balotelli capitano della Nazionale di calcio spiega che non è cambiato nulla: anche per un ragazzo di colore dovrebbe essere la normalità ambire a quel ruolo”. Lui stesso è stato oggetto di cori razzisti ed è fermamente ...

Corriere : Carlton Myers: «Il razzismo in Italia c’è, ma chi arriva si deve sforzare» - napolista : Carlton Myers: “Il razzismo in Italia esiste ancora, basta pensare a Balotelli” L’ex cestista al Corriere della Se… - POPOLOdiTWlTTER : 'Sennò torni da dove sei venuto'. Carlton Myers, italiano e nero: sui migranti anche lui sta con Salvini -