Canottaggio | Coppa del Mondo Rotterdam 2019 | i risultati delle finali delle specialità

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : l’Italia centra tre podi e sei finali nelle specialità olimpiche : Tre podi e sei finali nelle specialità olimpiche: questo il bottino con cui torna l’Italia da Poznan, in Polonia, sede della tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio conclusa ieri. A questi numeri vanno aggiunte le tre finali delle specialità non olimpiche con la vittoria del quattro di coppia pesi leggeri maschile e le quattro finali del paraCanottaggio con podio in una delle due specialità paralimpiche dove era presente ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : Italia seconda nel quattro senza maschile e con gli equipaggi del doppio pesi leggeri : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio si è conclusa oggi con le finali delle specialità olimpiche. Sulle acque del Lago Malta a Poznan (Polonia) sono andate in scena le sfide tra i migliori equipaggi del circuito e l’Italia ha saputo essere protagonista centrando tre podi. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Singolo Al maschile vittoria del danese Sverri Nielsen in 7:21.960, davanti al bielorusso Pilip Pavukou e al ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : trionfa il quattro di coppia pesi leggeri maschile tra le specialità non olimpiche : Sono andate in scena le finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio: a Poznan, in Polonia, l’Italia registra il successo del quattro di coppia pesi leggeri maschile e due quinti posti nei singoli pesi leggeri. Per quanto concerne il paraCanottaggio, arrivano un quarto ed un quinto posto nell’unica gara in cui erano presenti equipaggi azzurri. SPECIALITA’ NON ...

Canottaggio – Coppa del Mondo 2019 : 13 equipaggi dell’Italremo in semifinale - in 4 accedono alla finale : Canottaggio – Nella prima giornata di Coppa, l’Italremo a Poznan in semifinale con 13 equipaggi e in finale con 4 Giornata intensa per l’Italia del Canottaggio che a Poznan (Polonia), sulle acque del Lago Malta, ha disputato la prima giornata di eliminatorie della 2^ tappa di Coppa del Mondo 2019. Una giornata dedicata a batterie, recuperi e quarti di finale durante le quali la nazionale del ditti Cattaneo ha piazzato in semifinale ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : sei imbarcazioni italiane in finale nelle specialità olimpiche : Si sono concluse le semifinali ed i ripescaggi del mattino che hanno visto in acqua quasi tutti gli equipaggi azzurri impegnati nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio: a Poznan, in Polonia, buoni riscontri nelle specialità olimpiche, dove sei imbarcazioni azzurre sono in finale. Nel pomeriggio le finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche. SPECIALITA’ olimpiche Nel quattro senza senior maschile Marco Di ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : altri sette equipaggi italiani in semifinale nelle specialità olimpiche : Si sono conclusi ripescaggi e quarti di finale che hanno visto in acqua undici equipaggi azzurri impegnati nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio: a Poznan, in Polonia, buoni riscontri nelle specialità olimpiche, dove altre sette imbarcazioni azzurre vanno in semifinale, aggiungendosi alle quattro qualificatesi al mattino. Domattina gli ultimi ripescaggi e tutte le semifinali, nel pomeriggio le finali non olimpiche e non ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : nelle specialità olimpiche quattro equipaggi azzurri già in semifinale : Si sono concluse le batterie del mattino che hanno visto in acqua quasi tutti gli equipaggi azzurri impegnati nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio: a Poznan, in Polonia, buoni riscontri nelle specialità olimpiche, dove quattro imbarcazioni azzurre sono già in semifinale. Nel pomeriggio ripescaggi e quarti di finale. SPECIALITA’ olimpiche Nel quattro senza senior maschile Marco Di Costanzo,Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e ...

Canottaggio - domani scatta a Poznan la seconda tappa di Coppa del Mondo : Italia schierata in 23 specialità, tutte in gara nelle fasi eliminatorie che scatteranno nella giornata di domani domani in Polonia a Poznan, sulle acque del Lago Malta, prenderà il via la seconda tappa di Coppa del Mondo. Una Coppa che arriva dopo quella di Plovdiv, in maggio, e l’Europeo di inizio giugno di Lucerna e che vede schierata l’Italia in 23 specialità tutte in gara nelle fasi eliminatorie di domani. Saranno infatti 354 gli ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : selezioni interne e qualche esperimento per l’Italia in vista dei Mondiali : Venerdì 21 scatterà a Poznan, in Polonia, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia sarà presente con 15 equipaggi in 11 specialità olimpiche per continuare a preparare al meglio i Mondiali di Linz, che andranno in scena a fine agosto. Complice la grande concorrenza, ci sarà grande spettacolo nelle specialità olimpiche nelle acque polacche. Nel due senza femminile ci saranno le selezioni interne di USA e Romania, ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : i convocati dell’Italia. 23 equipaggi in gara : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi per la Nazionale italiana di Canottaggio, impegnata da venerdì 21 a domenica 23 giugno nella cittadina polacca di Poznan per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2019. La selezione azzurra è molto ambiziosa e proverà a ben figurare in uno degli appuntamenti di primo piano della stagione pre-olimpica, con il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo che ha diramato la composizione dei 23 equipaggi in gara tra ...

Canottaggio - la Coppa del Mondo fa tappa a Poznan : ufficializzata la delegazione azzurra : A questo importante appuntamento della stagione internazionale del remo azzurro, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato 58 atleti La Direzione Tecnica ha comunicato la composizione della delegazione azzurra che parteciperà alla seconda tappa di Coppa del Mondo 2019 programmata sul Lago Malta di Poznan (Polonia) dal 21 al 23 giugno. A questo importante appuntamento della stagione internazionale del remo azzurro, ultimo banco ...