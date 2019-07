Canoa velocità | Europei Junior U23 Racice 2019 | l’Italia chiude alla grande con l’oro di

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) Quart ed ultima giornata di gare a, in Repubblica Ceca, per quanto concerne gli/Under23 di: nelle ultime finali disputate oggi pomeriggio, quelle sui 200 metri, arriva la terza medaglia per gli azzurrini, con l’oro di Irene Bellan nel K1femminile. L’azzurrina vince in 43.484, precedendo di 0.048 l’ucraina Ivanna Dyachenko, seconda in 43.532, e di 0.064 la bielorussa Veranika Leaniuk, terza in 43.548. Così Irene Bellan al sito federale: “E’ stato un 200 davvero violento. Ero un po’ terrorizzata dal fatto che ci fosse molto vento contro, condizione di gara che mi svantaggia rispetto al vento a favore. Nonostante l’ansia, sono scesa in acqua abbastanza tranquilla e sicuramente questo fattore mi ha consentito di osare di più e gestire una migliore performance“. Questa la descrizione della gara: “L’arrivo è ...

