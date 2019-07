Calciomercato Serie B e Serie C | tre acquisti per la Salernitana | Bari scatenato | colpi

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Brescia - Lecce e Parma molto attive : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo. In particolare sono molto attive le neopromosse Brescia e Lecce, ma anche il Parma cerca rinforzi importanti. A fare il punto è “La Gazzetta dello Sport“. La squadra di Cellino e Corini lavora per due centrali difensivi, di cui uno di esperienza. I nomi al vaglio sono quelli di Ceccherini e Vitor Hugo della Fiorentina. molto più facile arrivare al primo. Il secondo difensore potrebbe ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : Reggina e Salernitana show - colpo del Venezia : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovo anche i club in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative nel punto dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ci siamo, Alessio Cerci è pronto a riabbracciare il tecnico Ventura, contatti positivi nelle ultime ore con la Salernitana e via Lazio può arrivare anche Kiyine. Si stringe per il difensore Bianchetti, vicino anche l’attaccante Giannetti. Per la ...

Calciomercato Serie C - colpo del Vicenza : preso Marotta dal Catania : Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marotta, a titolo definitivo, alla società L.R. Vicenza Virtus.L'articolo Calciomercato Serie C, colpo del Vicenza: preso Marotta dal Catania sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Serie B - nuovi arrivi in casa Pordenone e Juve Stabia : Continuano le ufficializzazioni anche in Serie B. Colpi in entrata per Pordenone e Juve Stabia. I primi comunicano l’ingaggio dell’attaccante Luca Strizzolo. “Il calciatore, classe ’92 – recita il comunicato – arriva dalla Cremonese con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione). Per Strizzolo si tratta della terza esperienza con la maglia neroverde, che ha vestito nelle stagioni 2009/2010 ...

Calciomercato Serie A - altre ufficialità : l’Empoli cede Traorè al Sassuolo - la Lazio acquista Karo : Fioccano le ufficialità in Serie A. Nuovi arrivi in casa Lazio e Sassuolo. Gli emiliani hanno ufficializzato l’arrivo di Traoré dall’Empoli, su cui già c’era l’accordo da tempo. Il centrocampista classe 2000 sarà presentato alla stampa sabato 13 Luglio alle ore 14 presso la sala stampa del Mapei Football Center. La Lazio ha invece comunicato, sul proprio sito ufficiale, l’acquisto a titolo definitivo ...

Calciomercato Serie B e Serie C - doppia cessione per il Cittadella : colpo della Carrarese : Si lavora costantemente per il Calciomercato. Non solo in Serie A ma anche le squadre di B e C si muovono in entrata e in uscita. Il Cittadella ufficializza due cessioni sul proprio sito. “L’A.S. Cittadella comunica di aver ceduto le prestazioni sportive di Gabriele Dalla Bernardina all’ Olbia Calcio. Il difensore classe 1999 proseguirà dunque la sua avventura in Sardegna iniziata a gennaio. A Gabriele un ringraziamento per quanto ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : Venezia scatenato - doppio ritorno alla Reggina : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovono anche i club di Serie B e Serie C, il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’ durante l’edizione odiena. Lo Spezia sprinta per il difensore Simic mentre il Pescara è ad un passo dalla punta Tumminello. Il Frosinone ha preso dal Brescia il portiere Bastianello, il Venezia spinge per Rolando della Samp e segue il difensore centrale Nemanja Mitrovic ex Inter oggi allo Jagiellonia. ...

Calciomercato Serie A 11 luglio : duello tra Milan e Roma per Veretout : Calciomercato sempre più intenso in Serie A con il passare dei giorni. Anche oggi giovedì 11 luglio sono tanti i rumors e le trattative che si susseguono con il passare delle ore. Tutte le big sono impegnate a cercare rinforzi per farsi trovare pronte in vista del campionato. Facciamo allora il punto della situazione sulle ultime notizie di mercato. Veretout, due squadre in corsa È il centrocampista Veretout l'uomo del momento in chiave ...

Calciomercato Juventus Inter : Lukaku sempre più vicino alla Serie A : Calciomercato Juventus Inter: il Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio è volato in Inghilterra per provare a chiudere la trattativa per portare all’Inter l’attaccante della nazionale belga Romelu Lukaku. L’Inter si fa forte del gradimento palesato dal giocatore nel tentativo di strappare definitivamente il trasferimento del fortissimo attaccante del Manchester United, reduce da una stagione non […] More

Calciomercato Serie B e Serie C - la Cremonese sogna in grande : tris del Perugia - colpo dell’Imolese : Calciomercato – Continua imperterrito il mercato di Serie B e Serie C. Tra le società più attive in questi primi giorni di mercato ufficiale c’è la Cremonese del ds Nereo Bonato. A fare il punto è “La Gazzetta dello Sport“. Grandi nomi sull’agenda del direttore sportivo dei grigiorossi: Federico Bonazzoli, Luca Vido, Gaston Brugman. Poi ci sono i sogni che portano in Serie A: Leo Stulac del Parma è ...

Calciomercato Serie A - le ultime ufficialità : D’Alessandro alla Spal - cessione Bologna : Ancora altre ufficialità per quanto concerne il Calciomercato in Serie A, molto attive tra entrate e uscite la Spal e il Bologna. I ferraresi, in attesa di buone nuove sulla questione stadio, hanno ufficializzato D’Alessandro, con cui l’accordo era già stato raggiunto. L’esterno proveniente dall’Atalanta sarà il sostituto naturale di Lazzari, che dopo tanti anni ha lasciato i biancoazzurri per passare alla Lazio. Il ...

Calciomercato Serie B e Serie C - colpaccio Empoli : scatenate Cremonese - Monza e Renate : Non solo il Calciomercato di A a tener banco. Molto attive le società di Serie B e Serie C che si preparano alla nuova stagione. colpaccio dell’Empoli: i toscani beffano l’Hellas Verona e chiudono per Leonardo Mancuso, ultima stagione al Pescara, ma di proprietà della Juventus. Cifra importante spesa dai toscani per uno dei protagonisti dello scorso campionato: 5 milioni. La Cremonese ha ufficializzato Simone Palombi dalla ...

Calciomercato Serie A - le situazioni di Inter - Juve - Roma e Napoli : da Barella a James Rodriguez : Il Calciomercato inizia ad entrare nella fase calda, con diverse trattative condotte ormai da tempo che potrebbero trovare una conclusione. I ritiri, a parte per qualche squadra che lo farà a breve, sono ormai iniziati, l’obiettivo è regalare ai tecnici almeno il 70-80% della rosa per la fine della prima parte. Per quanto riguarda le big, tante situazioni potrebbero sbloccarsi a breve. Per Barella all’Inter è tutto fatto: dopo ...

Calciomercato Serie A e B - le ultime trattative : attivissime Parma e Cremonese - si muove il Sassuolo : Proseguono a gonfie vele i ritmi del mercato, tra contatti e ufficialità. Come quelle di Sassuolo e Lazio. Gli emiliani hanno chiuso per le cessioni di Sernicola (prestito) all’Entella, Cianci (definito con opzione di riacquisto) al Teramo e Ravanelli (definitivo con opzione di riacquisto e controriscatto alla Cremonese. Quest’ultima che ha definito con i biancocelesti, con la stessa formula, l’arrivo di Simone ...