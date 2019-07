Calciomercato Roma | Petrachi | “Prenderemo due difensori e un centrocampista”

Calciomercato Milan - per Suso arrivano tre proposte di scambio dalla Roma : offerto Pastore : Le voci che spingerebbero Suso a Roma continuano ad accumularsi, dato che lo spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri quest'estate. Per il Milan, una scelta dovrà essere fatta presto, visto che i giallorossi sono pronti a fare un'offerta. Di fatto, la Roma ha identificato Suso come il sostituto perfetto per El Shaarawy, che è stato venduto all'inizio di questo mese per una cifra di 16 milioni di euro. Pertanto, sono pronti a fare un'offerta per lo ...

Calciomercato - il punto – Higuain-Roma - il West Ham fa paura. Il PSG insiste per Tonali : Nel giorno della definizione dell’affare Juve-De Ligt e del possibile allontanamento di James Rodriguez dal Napoli, il mercato tiene comunque banco. Cominciamo dalla Fiorentina, che deve risolvere la questione Chiesa, smentisce l’interessamento per Balotelli e monitora la situazione relativa a Veretout, conteso da Milan e Roma. Questi ultimi sempre sulle tracce di Higuain, la cui corte del West Ham fa però paura. Gli inglesi ...

Calciomercato - le ultime trattative : nomi nuovi per l’attacco di Bologna e Roma : Il Calciomercato non si ferma mai, nemmeno di domenica. Il Sassuolo ha ufficializzato una cessione sul proprio sito: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Scamacca Gianluca (’99, attaccante) ceduto a titolo di prestito all’Ascoli Calcio”. Il Bologna, dopo la notizia della leucemia di Sinisa MIhajlovic, continua a lavorare sul mercato. In particolare si cerca un ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Nuovi acquisti per Atalanta e Verona - ritorno di fiamma per la Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di trattative in Italia e all’estero. Tante le indiscrezioni, i rumors e le ufficialità in questo 12 luglio. Le notizie più importanti di oggi. NOMI PER Atalanta, Verona E Roma – Ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto ...

Calciomercato Roma - Danjuma nome nuovo : costa meno di 15 milioni : Sempre a caccia di un esterno offensivo, la Roma ha posato gli occhi su Arnaut Danjuma Groeneveld, del Bruges: valutazione, 12-14 milioni.“powered by Goal”Giorno nuovo, nome nuovo. La Roma prosegue la caccia a un esterno d’attacco e il profilo più recente arriva dal Belgio: si tratta di Arnaut Danjuma Groeneveld, ala del Bruges, entrato di prepotenza nei pensieri giallorossi.Secondo ‘Sky’, proprio Danjuma è considerato ...

Calciomercato - le ultime trattative : le ufficialità - colpo Atalanta - innesto a sorpresa del Verona - la Roma su Suso : ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto di avere raggiunto un accordo per la cessione, a titolo definitivo, al Flamengo, Gerson Santos Da Silva. Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Rangers Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Filip Helander a ...

Calciomercato Roma - Suso torna di moda : previsti nuovi contatti con il Milan : La Roma torna a mettere nel mirino Suso per l’attacco: lo spagnolo rientra però nel progetto di Giampaolo e non sarà semplice convincere i rossoneri.“powered by Goal”La Roma lavora per rinforzare il proprio attacco e secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ fra i nomi più caldi torna ad esserci quello di Suso. Lo spagnolo del Milan era stato a lungo inseguito la scorsa estate, ma ora i giallorossi sembrano intenzionati a ...

Calciomercato Roma - via un’altra bandiera? Anche Florenzi in vendita : Dopo Totti e De Rossi, Anche Florenzi potrebbe lasciare la Roma: il ds Petrachi ha comunicato al suo agente che è sul mercato.“powered by Goal”E’ una Roma senza bandiere quella che sta prendendo forma sotto la guida del nuovo tecnico Fonseca.Dopo Totti e De Rossi, il prossimo addio eccellente potrebbe essere quello di Alessandro Florenzi che è stato messo sul mercato.Il direttore sportivo Petrachi, come riportato da ‘Il ...

Calciomercato Roma - ufficiale : Gerson ceduto al Flamengo : Ora è anche ufficiale: la Roma ha ceduto Gerson al Flamengo. Ecco di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della società giallorossa. “AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Clube de Regatas do Flamengo l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Gerson Santos da Silva. Il calciatore brasiliano si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 11,8 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a ...

Calciomercato Roma : Olsen verso il Fenerbahçe - Mirante può restare : Abbondanza portieri per la Roma dopo l’arrivo dello spagnolo Pau Lopez: lo svedese Olsen verso il Fenerbahçe, Mirante via solo per giocare titolare.“powered by Goal”Con l’arrivo dal Betis di Pau Lopez, la Roma si trova ora di fatto a convivere con un’abbondanza di portieri. Sono infatti ben 4 ora gli estremi difensori in forza al club giallorosso, ovvero, oltre allo spagnolo Robin Olsen, Antonio Mirante e il giovane ...

VIDEO/ Calciomercato Roma : chi è Almendra? : VIDEO, chi è Augustin Almendra, il colpo di clciomercato della Roma per rinforzare il centrocampo. I gol, gli assist del fenomeno del Boca.

Calciomercato Roma - l’agente di Pau Lopez : “Lo voleva il Barcellona - ha scelto i giallorossi” : L’agente di Pau Lopez svela il retroscena prima della firma: “Mi hanno chiamato tre squadre di Premier oltre al Barcellona. Lui ha scelto la Roma”.“powered by Goal”Un lampo in un momento delicatissimo: il mercato della Roma prende quota con l’arrivo di Pau Lopez tra i pali, un trasferimento fortemente voluto dallo stesso giocatore, come riferisce l’agente dopo la firma sul contratto.Ai microfoni del ...

Calciomercato Roma - Gerson ai saluti : accordo con il Flamengo : Rientrato dal prestito alla Fiorentina, Gerson saluta la Roma e torna in patria: accordo raggiunto dai giallorossi per la cessione al Flamengo.“powered by Goal”Un’avventura italiana fatta con poche gioie e tante delusioni: Gerson lascia la Serie A e saluta la Roma, il suo futuro è in patria, dove vestirà la maglia del Flamengo. L’accordo tra le due società è arrivato nelle ultime ore.Secondo quanto riferito da ‘Sky ...

Calciomercato Roma - Bailey per sostituire El Shaarawy : Schick nell’affare : La Roma vuole sostituire El Shaarawy: in cima alla lista c’è Leon Bailey, ala sinistra del Bayer Leverkusen. Schick può entrare nell’affare.“powered by Goal”La partenza di Stephan El Shaarawy verso la Cina lascia alla Roma un vuoto da colmare in attacco. La dirigenza sembra avere però già individuato il sostituto: Leon Bailey.Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, i giallorossi avrebbero deciso di puntare forte sul ...