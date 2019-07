Calciomercato Napoli | l’entourage di Icardi | “Ultimo contatto 3 settimane fa | ora siamo

Calciomercato Napoli - l’agente di Pepé ammette : “Contatti con club italiani” : Pepé è nella lista degli obiettivi del Napoli. E l’agente dell’ivoriano ammette: “Abbiamo contatti in Italia, Nicolas è aperto a tutto”.“powered by Goal”L’estate del Napoli non è soltanto James Rodriguez. La dirigenza partenopea vorrebbe infatti provare un altro colpo che possa garantire profondità all’attacco. Il nome potrebbe essere quello di Nicolas Pepé.L’esterno ivoriano del Lille, appena ...

Calciomercato Napoli News/ James Rodriguez si complica e Hysaj... - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 15 luglio 2019: si complica la pista James Rodriguez del Real Madrid. E salta Hysaj all'Atletico Madrid., Ultime notizie,

Calciomercato Napoli - si lavora sulle cessioni : Rog - Hysaj - Verdi e Inglese (RUMORS) : Se è vero che il Napoli di Aurelio De Laurentiis è molto attivo sul fronte delle entrate in questi primi giorni di Calciomercato estivo, è anche vero che c'è la necessità di piazzare diversi esuberi per fare spazio in rosa ai nuovi arrivati. La lista degli esuberi, però, è ancora molto lunga e non è semplice trovare degli acquirenti in grado di soddisfare le esigenze e le pretese del presidente azzurro. Infatti, giocatori come Marko Rog, Elseid ...

Calciomercato Napoli - si allontana James Rodriguez : “ha scelto l’Atletico Madrid” - le ultime dalla Spagna : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato del Napoli, rischia però di saltare una trattativa che sembrava ormai alla battute finale, si tratta del colombiano James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina il calciatore ha scelto l’Atletico Madrid, ‘Bombazo a la vista’ è il titolo del giornale che spiega come la volontà di James sia quella di non spostarsi da Madrid e passare quindi dal ...

Calciomercato Napoli : Rodrigo e Lozano piacciono molto - Rodriguez arriverebbe volentieri : Sono già trascorsi dieci giorni dall'apertura ufficiale della sessione estiva di Calciomercato e già i primi grandi colpi non si sono fatti attendere. Anche in casa Napoli, infatti, è stato ufficializzato l'arrivo di Kostas Manolas dalla Roma, giocatore che andrà a comporre una difesa rocciosa e impenetrabile assieme a Koulibaly. Il ds Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui e ...

Calciomercato Napoli - vicinissimo un altro colpo : ad un passo il centrocampista Elmas [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – altro affare in via di definizione per il Napoli. I partenopei, come riporta Sky Sport, sono ad un passo dal chiudere l’operazione Eljif Elmas con il Fenerbache. Il centrocampista classe ’99 sarà a breve un giocatore del Napoli per 15 milioni. Elmas è un centrocampista bravo in entrambe le fasi: ottima tecnica, tiro da fuori e tanta corsa. Ancelotti è rimasto stregato dal talento macedone e ora ...

Calciomercato Napoli - Everton nuova ipotesi : costa 40M - concorrenza dell’Atlético : Everton è stato uno dei protagonisti della Copa America con il Brasile: ora lo cerca il Napoli, ma anche l’Atlético. costa 40 milioni di euro.“powered by Goal”Da protagonista con il Brasile in Copa America a pezzo pregiato del mercato. L’estate 2019 può essere la svolta della carriera per Everton, che è finito sul taccuino di diversi grandi club europei.Secondo quanto riporta ‘Globo Esporte’, sul giocatore ...

Calciomercato - il punto in Italia ed all’estero : ufficiale Lazzari alla Lazio - il Napoli su Everton : Continua a muoversi il Calciomercato. Un grande protagonista della Coppa America vinta dal Brasile è stato Everton Cebolinha, calciatore del Gremio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dall’Europa, seguito da tempo da Milan e Bayern Monaco nelle ultime ore inserimento anche di Atletico Madrid e Napoli, la valutazione è di 40 milioni di euro. I colchoneros sono pronti a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro, stesso ...

Calciomercato Napoli - la volontà di Rodriguez : tornare da Ancelotti (RUMORS) : La sessione estiva di mercato è oramai entrata nel vivo e il Napoli, così come le altre squadre del campionato italiano, sono sempre a lavoro per cercare di rinforzare la propria formazione con innesti di valore. Per far ciò, però, dopo un inizio scoppiettante con l'arrivo di Di Lorenzo e di Kostas Manolas, c'è bisogno di mettere a segno anche alcuni colpi in uscita che permetteranno di incassare cifre da riutilizzare per l'acquisto di altri ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “Icardi? Mi è bastato incontrare Wanda una volta. Su James Rodriguez dico…” : De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: no ad Icardi e Wanda Nara, sì a James Rodriguez per sognare lo scudetto Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto della situazione in merito al Calciomercato del Napoli. Tanti nomi gravitano intorno agli azzurri che, dal canto loro, sembrano intenzionati a ridurre il gap con la Juventus. Spada/LaPresse De Laurentiis ha bocciato ...

Calciomercato Napoli : le ultime sul possibile arrivo di James Rodriguez : Calciomercato Napoli, le ultime sul possibile arrivo di James Rodriguez Dopo l’innesto di Manolas, al Napoli potrebbe arrivare un altro acquisto di spessore: il giocatore in questione è James Rodriguez, leader della nazionale colombiana, classe 1991 e reduce da due stagioni in prestito al Bayern Monaco. Dopo una serie di trattative, sembra quasi che la volontà di entrambe le società abbia trovato un punto di comune accordo. Con molta ...

Calciomercato Napoli - si raffredda la pista Icardi : non sarebbe la sua volontà : Tra i sogni di Calciomercato estivi del Napoli e della sua tifoseria, c'è senza ombra di dubbio anche Mauro Icardi, giocatore che è stato messo fuori dalla porta da parte dell'Inter di Antonio Conte. Di conseguenza, l'attaccante argentino è finito sul mercato e le pretendenti per lui ovviamente non si sono fatte attendere. Assieme al Napoli, però, l'eterna sfida con la Juventus di Maurizio Sarri, che sta cercando un nuovo attaccante in grado di ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti spinge per James. Icardi? L’ho cercato - ma…” : Il presidente del Napoli ha parlato sia di James Rodriguez che di Icardi, facendo delle sorprendenti dichiarazioni Aurelio De Laurentiis quando parla, non è mai banale. Nemmeno quando l’argomento è il Calciomercato, argomento sempre top secret per i club. AFP/LaPresse Il presidente del Napoli non si è nascosto né su James Rodriguez né tanto meno su Mauro Icardi, rivelando al Corriere dello Sport alcuni retroscena relativi alle due ...

Calciomercato - le trattative del giorno : il Napoli non si ferma - nuove soluzioni per Balotelli e Mandzukic : Già di suo il colpaccio James Rodriguez rappresenterebbe un bel biglietto da visita verso le dirette concorrenti. Il Napoli ha rafforzato la difesa, l’obiettivo è competere, prima sul mercato e poi conseguentemente in campo, con Juventus ed Inter. Dopo il reparto arretrato, dunque, si punterà pure su quello offensivo. Non c’è solo il colombiano ma, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, anche Rodrigo. (LA NOTIZIA NEL ...