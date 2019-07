Calciomercato | le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Parma con Inglese | De Ligt domani a

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) IL11 DEL– Ilsi è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la difesa, Hernani per il centrocampo e Karamoh per l’attacco. Ma il vero colpaccio è in realtà un ritorno, quello di Roberto. Raggiunto infatti l’accordo con l’attaccante del Napoli sulla base di 2 milioni (prestito oneroso) e obbligo di riscatto fissato a 18. Karamoh e, dunque, i nuovi arrivi, che vanno ad affiancare Gervinho. L’attacco è niente male. In attesa di capire se ilinterverrà ancora per difesa e centrocampo, l’undici che si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato può recitare sicuramente un ruolo importante.e Karamoh per un attacco niente male: l’11 di D’Aversa è molto interessante FOTO Non c’erano ormai più dubbi sull’arrivo di Dealla Juventus, ma mancavano gli ultimi dettagli ...

GoalItalia : Una vita in Europa? Ora Diego Costa può tornare in patria ?? - GoalItalia : Juventus in attesa dell'arrivo di De Ligt, indosserà la maglia numero 4: 'Significa sudore e lotta' - GoalItalia : L'Inter osserva Istanbul: occhi su #Jailson ???? -