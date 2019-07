Calciomercato Juventus | ufficializzato l' acquisto del giovane trequartista Rafia dal Lione

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) L'attenzione mediatica per quanto riguarda ildellaè indirizzata soprattutto sul probabile arrivo di De Ligt dall'Ajax e su quelli possibili di Icardi dall'Inter e di Chiesa dalla Fiorentina. I bianconeri però dovranno necessariamente pensare a cedere anche qualche pezzo pregiato sul mercato, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare i conti della società. Nel frattempo i dirigenti bianconeri pensano anche al futuro, ai giovani che potrebbero diventare ladi domani o magari rientrare in qualche trattativa per l'di altri giocatori. A tal proposito, dopo gli acquisti di Cerri dal Pescara, di Firman dal Cesena e di Joel Ribeiro (tutti classe 2003, saranno rinforzi per la Primavera), lahaun importanteche sarà uno dei riferimenti dellaUnder 23.dalLaha ...

Gazzetta_it : È fatta per #DeLigt! Accordo tra @juventusfc e @AFCAjax, 70 milioni più bonus. Domani le visite, clausola a 150 mil… - DiMarzio : #Juventus, le ultime sulla trattativa con l'#Ajax per #DeLigt ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, in chiusura la trattativa per #Perin al #Benfica ?? -