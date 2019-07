Calciomercato Juventus | arriva l’ok per De Ligt | domani l’arrivo a Torino | mercoledì le

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Non c’erano ormai più dubbi sull’arrivo di Dealla, ma mancavano gli ultimi dettagli (tra cui le famose ‘garanzie bancarie’ di cui parlava Overmars) per formalizzare l’accordo e procedere in maniera definitiva. Problemi risolti, il giovane difensore olandese si può definire un calciatore della. Come anticipato da Sky Sport,in tarda serata il calciatore sarà asvolgerà le visite mediche, rimandate così di qualche giorno. Confermate formula, prezzo e clausola rescissoria. La difesa dei bianconeri si rinforza in maniera importante, rispondendo a Inter e Napoli e ai rispettivi colpi Godin e Manolas.L'articolol’ok per Del’arrivo ale visite CalcioWeb.

