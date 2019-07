Calciomercato Inter News Dalla Turchia | domani missione per Jailson | ultime notizie

Calciomercato Juventus - l’Ajax chiude a Kean : “Non ci interessa” : Moise Kean non sarà inserito nella trattativa che porterà De Ligt alla Juventus, Marc Overmars chiude le porte dell’Ajax all’attaccante.“powered by Goal”Un altro grandissimo colpo in arrivo per la Juventus, che puntella la propria difesa con l’imminente acquisto di De Ligt: una trattativa che non vedrà coinvolto Moise Kean, come precisato dal dirigente dell’Ajax Marc Overmars.Intervenuto ai microfoni ...

Calciomercato Inter - Jailson il nome a sorpresa per il centrocampo : Duttile centrocampista brasiliano, Jailson sarebbe nel mirino dell’Inter per la prossima stagione: offerti dieci milioni di euro.“powered by Goal”Dopo Barella, Godin, Lazaro e Sensi, l’Inter continua a spingere per Romelu Lukaku, possibile nuovo attaccante nerazzurro. Mentre la trattativa per il belga va avanti, per il centrocampo spunta il nome di Jailson, 23enne brasiliano attualmente in forza al Fenerbahce.Secondo il portale turco ...

Calciomercato Inter : i nerazzurri avrebbero fatto un'offerta per Jailson del Fenerbahçe : L'Inter è pronta a volare in Asia per la tournée che la vedrà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Fra questi, spunta sicuramente la partita contro la Juventus, occasione per Conte di incontrare la sua ex squadra da giocatore e da tecnico. La dirigenza Interista continua il lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori funzionali al gioco del tecnico salentino. Si attendono soprattutto gli investimenti nel settore avanzato, ...

Calciomercato Parma - Inglese e Karamoh per un attacco niente male : l’11 di D’Aversa è molto interessante [FOTO] : Il ritorno in Serie A dopo qualche stagione nelle serie minori è coinciso con una salvezza mai messa in discussione. In seguito al fallimento il Parma è ripartito alla grande, ben guidato in panchina dal tecnico D’Aversa. Allenatore, quest’ultimo, che è stato confermato anche per la prossima stagione, il cui obiettivo è fare sempre meglio. Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la ...

Calciomercato Juventus - FcInterNews : 'Paratici proporrà lo scambio Kean-Icardi' : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Mauro Icardi, che è stato scaricato ufficialmente dall'Inter. L'attaccante argentino non rientra nei piani di Antonio Conte e avrebbe già trovato un accordo con la Juventus per il trasferimento a Torino. I bianconeri avrebbero offerto al giocatore otto milioni di euro a stagione più bonus fino al 2024 dopo l'incontro di Fabio ...

Calciomercato lunedì 15 luglio : Juve-De Ligt - ora è fatta davvero. Inter - ecco Dzeko : Calciomercato 15 luglio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 15 luglio. Inter– Dopo aver chiuso le porte ad Icardi e forse Nainggolan, l’Inter si prepara a mettere le mani su Dzeko. Accordo ormai imminente e in arrivo la fumata bianca. L’annuncio potrebbe arrivare già nel corso della settimana o all’inizio della prossima. JUVENTUS– Ci […] L'articolo Calciomercato lunedì 15 luglio: Juve-De Ligt, ora è fatta ...

Calciomercato Inter - la chiave per Dzeko potrebbe essere Zaniolo [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter insiste per Dzeko. Come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, potrebbe essere Zaniolo la chiave per sbloccare un affare che si è arenato nelle ultime settimane. Dodici milioni l’offerta dei nerazzurri, 20 la richiesta dei giallorossi. Ecco allora spuntare Zaniolo. L’Inter rivendica un diritto al 15% della futura rivendita del calciatore. Al ...

Calciomercato Inter News/ Lo United ha già sostituito Lukaku! - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 15 luglio 2019: il Manchester United ha trovato il sostituto di Romelu Lukaku. Roberto Gagliardini rimane

Calciomercato Inter - il Monaco sarebbe pronto a fare un'offerta per Joao Mario e Miranda : L'Inter, in attesa della tournée in Asia dove sarà impegnata per alcuni match di International Champions Cup, è pronta ad esordire per la prima amichevole della stagione contro il Lugano. Sarà l'occasione per la dirigenza e per i tifosi di conoscere da vicino i nuovi acquisti Lazaro, Sensi e Barella, in attesa dei possibili arrivi di Lukaku e Dzeko. In merito alle possibili cessioni, come già dichiarato dall'amministratore delegato Giuseppe ...

Calciomercato Inter - Lukaku : per il Manchester l'offerta nerazzurra sarebbe troppo bassa : Il Calciomercato dell’Inter ruota tutto intorno a Romelu Lukaku. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive che il club nerazzurro avrebbe presentato la prima offerta per l’attaccante che però sarebbe molto più bassa rispetto alla richiesta di 83 milioni di euro del Manchester United. Marotta è ottimista sulla chiusura dell’affare, con il giocatore l’accordo c’è già e Conte spinge per averlo il prima possibile. Lo spazio in rosa c’è, la non ...

Calciomercato Inter News/ Icardi escluso dal ritiro - il comunicato! - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, le ultime notizie oggi 13 luglio 2019: Lukaku sempre più complicato, le ultime non sono positive. Dzeko l'alternativa...

Calciomercato Inter - Rebic nel mirino : all’Eintracht non bastano 30 milioni : L’Inter ha individuato in Rebic uno dei possibili rinforzi per l’attacco. all’Eintracht sarebbero stati offerti 30 milioni, ma ne servono 40.“powered by Goal”Dopo aver rafforzato la difesa con Godin, la mediana con Barella e Sensi e gli esterni con Lazaro, adesso è l’attaccante il grande obiettivo di mercato dell’Inter.Il club nerazzurro ha già individuato da tempo in Dzeko e Lukaku i profili giusti per migliorare il suo reparto offensivo, ...

Calciomercato Inter - Marotta su Lukaku : “sono ottimista” : “Ottimista su Lukaku? Sono ottimista su tutto”. E’ la battuta dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, a margine della conferenza stampa per l’amichevole contro il Lugano (Svizzera), ha parlato dell’Interesse con l’attaccante Lukaku, la trattative è in stato avanzato ma ancora non chiusa. Il dirigente Interista ha poi voluto ringraziare le autorità svizzere per il ritiro a Lugano: “Ci eravamo ...

Calciomercato sabato 13 luglio : Juve-Chiesa - c’è la svolta. Inter - follia Lukaku? Cagliari su Nandez : Calciomercato 13 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 13 luglio. JUVENTUS– Dopo l’affare De Ligt, il quale potrebbe essere annunciato già nel corso delle prossime ore, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore anche per Chiesa. 70 milioni la richiesta da parte della Fiorentina, ma il giocatore avrebbe comunicato il suo […] L'articolo Calciomercato sabato 13 luglio: Juve-Chiesa, c’è ...