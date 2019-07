Calciomercato Inter | Jailson il nome a sorpresa per il centrocampo

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) Duttile centrocampista brasiliano,sarebbe nel mirino dell’per la prossima stagione: offerti dieci milioni di euro.“powered by Goal”Dopo Barella, Godin, Lazaro e Sensi, l’continua a spingere per Romelu Lukaku, possibile nuovo attaccante nerazzurro. Mentre la trattativa per il belga va avanti, per ilspunta ildi, 23enne brasiliano attualmente in forza al Fenerbahce.Secondo il portale turco Fanatik, l’avrebbe messo sul piatto dieci milioni di euro per arrivare il prima possibile ae ci sarebbero tutte le carte in tavola per rinforzare ilcon il brasiliano, a Istanbul solamente da una stagione.Mediano, ma anche mezz’ala ed esterno sulla destra,è un duttile centrocampista che potrebbe rappresentare l’ennesimo nuovo volto nel reparto dopo Sensi e Barella. All’abilità ...

