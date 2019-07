Calcio femminile | 529 000 dollari di premio agli USA dopo la vittoria del Mondiale

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Attesa per la pallanuoto femminile - Alessia Russo d’argento nella ritmica - Calcio maschile di bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.11 calcio – Sbaglia Salamatov!!!! L’Italia vince la medaglia di bronzo!!!! Italia-Russia 6-5 dcr (2-2 al 90′)! 19.10 calcio – Strada segna il quinto tiro dell’Italia! 19.09 calcio – Segna anche Kirsanov. 19.09 calcio – Gol di Mercadante! 19.08 calcio – Sbaglia anche Kuftin! 19.08 calcio – Errore di ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Canada 5-2. Le azzurre chiudono al settimo posto : Chiusura con una bella vittoria per l’Italia del Calcio femminile alle Universiadi: le azzurre battono per 5-2 il Canada nella finale per il settimo posto andando in gol con cinque calciatrici diverse. In rete per le azzurre Ferrato, Glionna, Spinelli, Bonfantini e Goldoni, mentre le nordamericane vanno in gol con Bunker e Hinchliffe su rigore. Nel primo tempo Italia subito vincente grazie al gol di testa di Ferrato su assist di Bonfantini ...

Calcio femminile - Ranking FIFA : l’Italia risale al 14° posto dopo i super Mondiali - USA al comando : L’Italia è risalita al 14esimo posto del Ranking FIFA grazie ai quarti di finale conquistati ai recenti Mondiali di Calcio femminile. La nostra Nazionale è risalita di una posizione, si tratta del miglior piazzamento negli ultimi tre anni: le ragazze di Milena Bertolini hanno scaldato un Paese intero che finalmente ha scoperto anche il pallone in rosa e ora sognano una nuova crescita per entrare in top ten come era già successo tra il 2003 ...

Il Calcio femminile cresce - gli sponsor valgono 1 - 1 miliardi : Il calcio femminile ha vissuto un anno importante per la sua crescita, culminato con i Mondiali disputati in Francia. Uno studio realizzato dalla società “Brand Finance” mostra come anche il mercato delle sponsorizzazioni non sia rimasto indifferente a questo boom. Il valore potenziale degli sponsor è pari a 1,2 miliardi di dollari (quasi 1,1 miliardi […] L'articolo Il calcio femminile cresce, gli sponsor valgono 1,1 miliardi è stato ...

Italia Cina Calcio femminile - Universiadi 2019/ Risultato : lotta per i piazzamenti : Diretta Italia Cina: info streaming video e tv della partita di calcio femminile valida per i piazzamenti 5-8alle Universiadi 2019 Napoli.

Calcio femminile - Giorgetti frena sul professionismo : Il “Report Calcio 2019” della Figc, pubblicato nella giornata di ieri, ha messo in mostra il boom del Calcio femminile anche a livello di allargamento della sua base: +39,9% di tesserate, da 19 mila a 26 mila. Un dato che potrebbe crescere ancora esponenzialmente dopo la “pubblicità” positiva delle Azzurre al Mondiale. Tuttavia, come riporta […] L'articolo Calcio femminile, Giorgetti frena sul professionismo è stato realizzato da Calcio e ...

Calcio femminile - Megan Rapinoe torna all’attacco : “non andremo da Trump - non siamo un trofeo da esibire” : Il capitano della selezione americana campione del mondo ha confermato come non accetterebbe l’invito di Trump alla Casa Bianca Non è cambiato di una virgola il pensiero di Megan Rapinoe nei confronti di Donald Trump, il capitano della nazionale femminile americana campione del mondo ha confermato di voler declinare l’eventuale invito del Presidente degli USA alla Casa Bianca. AFP/LaPresse Intervenuta alla CNN, la campionessa ...

Gravina - il Calcio femminile e la legge sul professionismo per le donne : “dire che esiste già è un errore gravissimo” : Gravina a 360 gradi: dal calcio femminile al contributo del calcio italiano al fisco, le parole del presidente della Figc Si è tenuto oggi nella sala di Palazzo Madama la nona edizione di Reportcalcio, lo studio della Federcalcio relativo alla stagione 2017/18. Non poteva mancare all’evento il presidente della Figc, che ha analizzato i risultati ottenuti: “negli ultimi undici anni il calcio italiano ha versato 11,4 miliardi di ...

Il pallone non è "sgonfio" : ricavi super e boom del Calcio femminile (ma quanti debiti) : Luci e ombre nel 'Reportcalcio', lo studio della Figc realizzato in collaborazione con Arel e PwC. ricavi in crescita...