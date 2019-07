Brindisi | con minacce impedivano acquisiti alle aste giudiziarie | cinque arresti

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Questa mattina la Polizia di Stato diha tratto in arresto 5 persone, tutte residenti nel comune capoluogo di provincia, le quali dovranno rispondere, a vario titolo, di estorsione aggravata e turbativa d'asta. In manette sono finiti Diego Fimmanò, 47 anni, e Luigi Patisso, 35enne. Proprio costui, ultimamente, era divenuto un noto personaggio di Facebook, in quanto aveva creato la pagina "Padre vs figlio diabolico", in cui si rende protagonista di esilaranti sketch e scherzi insieme ad un'altra persona, ovviamente estranea ai fatti in questione. Ai domiciliari sono finiti invece il 58enne Salvatore De Giorgi e Cosimo Giosa, 57 anni, mentre per l'ultimo indagato, Pasquale Marangio, è scattato solo l'obbligo di firma presso la Polizia giudiziaria. ...

