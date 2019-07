Breath of the Wild 2 | Xenoblade ed una nuova IP sono i giochi a cui sta lavorando

Le ricette di The Legend of Zelda : Breath Of The Wild diventano realtà in questo video : All'interno di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Link non si ciba più di sole pozioni, ma ha imparato addirittura a cucinare. Ma il cibo preparato dal nostro prescelto dagli dei è così buono nella vita reale? Qualcuno ci ha provato e come prova ha pubblicato un video.Polygon assieme ad Adam Moussa di Eater ha provato a cucinare tutte e 78 le ricette presenti nel gioco, tenendo conto di tre regole: la prima vieta di inserire qualsiasi ...

Nintendo cerca nuove figure per il seguito di The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Pur non essendo un titolo in dirittura d'arrivo, il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato senza dubbio uno dei titoli più attesi e chiacchierati fin dal suo annuncio (ed ovviamente continua ad esserlo).Come riporta NintendoLife, gli sviluppatori sono al momento alla ricerca di un paio di figure che lavoreranno al gioco, una di queste è un 3DCG designer che dovrà occuparsi dello sviluppo del terreno di gioco. Per farvi un ...

Il villaggio Lurelin di The Legend of Zelda : Breath of the Wild è molto simile all'Isola Primula di Wind Waker : Senza dubbio The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha ottenuto un successo clamoroso e pur essendo stato pubblicato circa due anni fa, il titolo Nintendo continua ad essere molto attuale.Alcuni utenti hanno infatti notato che la conformazione del villaggio di Lurelin presenta molte similitudini con l'Isola Primula presente in The Legend of Zelda: The Wind Waker. Il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video (che potete trovare di ...

The Legend of Zelda : Breath of the Wild - grazie a un glitch è possibile esplorare il mondo subacqueo : Vi siete mai chiesti quali segreti siano nascosti nel mondo subacqueo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Se la risposta è sì, sarete felici di sapere che ora potrete esplorarlo in lungo e in largo.Come riporta Eurogamern.net, un giocatore giapponese ha infatti scoperto un glitch che permette di scoprire le meraviglie dei fondali marini dell'acclamato titolo per Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Come era lecito aspettarsi, il trucco è ...

Genshin Impact : 30 minuti di gameplay del gioco che sembra un Breath of the Wild in salsa anime : Quando Genshin Impact è stato mostrato all'E3 2019, alcuni spettatori sono stati pronti a dipingerlo come un clone di Breath of the Wild. In un certo senso, questa è una valutazione accurata: il gioco prende spunto decisamente dall'avventura open-world di Nintendo. Tuttavia il gioco ha anche una propria originalità che possiamo vedere nel video in calce a questo articolo.Genshin Impact, come riporta Polygon, è attualmente disponibile attraverso ...

Breath of the Wild : la versione emulata del gioco per PC si arricchisce di nuovi dungeon creati dai modder : Breath of the Wild ha fatto notizia il mese scorso dopo che alcuni modder hanno iniziato a creare dungeon personalizzati utilizzando la versione emulata del gioco, ed ora i fan ne stanno creando di propri.Tra questi, come riporta Polygon, vi è un dungeon creato da HailToDodongo intitolato "The Sky Maze" e per l'occasione è stato pubblicato un video che potrete vedere in calce a questo articolo.A parte i nemici che sono presenti anche nella ...

I fan di Zelda Breath of the Wild 2 hanno tradotto il linguaggio Gerudo che vediamo nel trailer : In occasione dell'ultimo Nintendo Direct che abbiamo potuto seguire in occasione dell'E3 2019, come tutti sappiamo Nintendo ha annunciato il sequel dell'amatissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Ebbene, ad accompagnare l'annuncio abbiamo avuto un trailer nel quale, oltre ad alcune sequenze con Link e la principessa Zelda, abbiamo potuto scorgere anche un misterioso messaggio scritto con i caratteri Gerudo, uno dei misteriosi idiomi di ...

Il sequel di Zelda : Breath of the Wild arriverà perché il team aveva troppe idee per dei DLC : Come probabilmente saprete, nel corso del Nintendo Direct dell'E3 2019, la grande N ha sganciato la bomba annunciando il sequel dell'apprezzatissimo The Legend of Zelda Breath of The Wild. Le informazioni sul nuovo gioco dell'amata serie sono pittosto scarse ma, grazie alla segnalazione di ResetEra, ora sappiamo perché Nintendo ha scelto di fare un sequel.Jason Schreier di Kotaku ha avuto l'occasione di intervistare il producer Aonuma:Leggi ...

Sarà possibile giocare nei panni di Zelda nel sequel di Zelda : Breath of the Wild? Aonuma non lo esclude - ma non può confermarlo : Nel corso della presentazione E3 di Nintendo, la compagnia ha sganciato una vera e propria bomba annunciando lo sviluppo del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.I fan sono ovviamente in attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco che, al momento, sono scarsi. Tuttavia, è emersa quella che potrebbe essere un'interessante caratteristica per il prossimo titolo: forse, nel sequel, i giocatori potranno vestire i panni di Zelda.Il ...

Il team al lavoro sul sequel di Zelda : Breath of the Wild ispirato da Red Dead Redemption 2 : Nintendo ha lanciato una vera bomba alla fine della sua presentazione E3 quando ha confermato che il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in fase di sviluppo. È ancora presto, il sequel non ha nemmeno un nome. Ma è interessante sapere che il team è ispirato a Red Dead Redemption 2 di Rockstar, riporta Gamingbolt.IGN ha parlato con il produttore di Zelda Eiji Aonuma riguardo a quali titoli il team di sviluppo stava giocando e che ...

Novità Nintendo Direct E3 2019 : gli annunci tra Zelda Breath of the Wild 2 e No More Heroes 3 : Mancavano solo le Novità Nintendo Direct E3 2019 per completare la parata di stelle dell'ultima edizione dell'Electronic Entertainment Expo in quel di Los Angeles. E la casa di Kyoto si è fatta trovare piuttosto preparata, nonostante le grandi assenze - soprattutto quella di Metroid Prime 4. Le sorprese, nei quaranta minuti di Direct, non sono comunque mancate. E alcune potrebbero colpire dritto al cuore i videogiocatori di vecchia ...

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è già in fase di sviluppo. : Nintendo ha da poco concluso il proprio Direct in grande stile, lasciando i propri fan senza parole. Poco prima di chiudere la conferenza infatti ha annunciato che il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è già in fase di sviluppo, mostrando addirittura una clip del gioco. Oltre al teaser, non è stata fornita alcuna informazione sulla possibile data di uscita o sul titolo effettivo della nuova opera di Nintendo. L’unica ...

E3 2019 : svelato il sequel di The Legend of Zelda : Breath of the Wild : The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato uno dei giochi di punta di Nintendo Switch, un action RPG capace di innovare e ammaliare con la sua magia come nessun altro titolo del suo genere è stato capace di fare per anni.Ebbene, se vi stavate domandando se sarebbe mai uscito un sequel, oggi in occasione della conferenza Nintendo all'E3 2019 abbiamo avuto la conferma dell'esistenza di un secondo capitolo, attualmente in sviluppo.Nel ...

Orpheus : la nuova IP di Ubisoft sarà simile a Zelda : Breath of the Wild nello stile grafico ma non nel gameplay : Stando alle notizie emerse in rete da poco, Ubisoft all'E3 2019 presenterà una nuova IP, Orpheus, che, a quanto pare, dovrebbe avere dei punti in comune con Zelda: Breath of the Wild.Ma in che cosa saranno simili i due titoli? Per dare una risposta a questa domanda, arriva una precisazione di Jason Schreier di Kotaku, il quale ha affermato su Twitter che il progetto Orpheus di Ubisoft sarà simile all'esclusiva Switch per quanto riguarda lo stile ...