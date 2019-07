Boxe | è morto Pernell Whitaker L’ex campione mondiale in quattro categorie investito da

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una notizia molto triste scuote il mondo del pugilato e gli appassionati di. E’all’età di 55 anni, oro alle Olimpiadi di Los Angeles nei pesi leggeri nel 1984, eIBF, WBC, WBA dei leggeri, IBF dei welters jr., WBC dei welters e WBA dei medioleggeri. Come riporta l’Ansa, l’ex pugile soprannominato “Sweet Pea” sarebbe statoda un’auto in Virginia. Una tragedia per una delle leggende della nobile arte, inserito nella International Boxing Hall of Fame nel 2006 ed entrato nella storia di questa disciplina per gli incontri contro il campionissimo messicano Julio Cesar Chaves nel 1993, considerato il migliorr “pound for pound” (match dei pesi welter il cui verdetto fu un pari) oppure contro lo statunitense Oscar De la Hoya nel 1997 (favorevole a quest’ultimo che conquistò ...

