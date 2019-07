Bond 25 | Lashana Lynch sarà la nuova 007

gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) La saga di Jamesaveva bisogno di uno scossone e da un po’ di tempo giravano voci che in25 il successore di Daniel Craig nel ruolo del famoso 007, sarebbe stato assegnato a Idris Elba. L'idea di un Jamesnero aveva fatto rizzare i capelli a molte persone a partire da Rush Limbaugh e molto probabilmente a quel tizio che avrebbe voluto cancellare tutte le donne dal film Star Wars: Gli ultimi Jedi. Nella prossimo film, diretto da Cary Joji Fukunaga di True Detective,verrà in effetti rimpiazzato ma non da Idris Elba. Secondo il Mail on Sunday, il successore sarà l'attrice inglese. Di recente,è apparsa nel ruolo di pilota da combattimento in Captain Marvel, al fianco di Brie Larson e Samuel L. Jackson. Secondo il Mail: «Un insider della produzione ha fatto notare che all'inizio del film c'è una ...

rrobe : Le agenzie di tutto il mondo riportano il rumors secondo cui il codice 007 passerà a una donna (Lashana Lynch) in B… - TenaceMente_com : RT @TenaceMente_com: #LashanaLynch Will Replace #DanielCraig as Next 007: - Affaritaliani : James Bond, 007 diventa una donna? Lashana sulle orme di Daniel Craig -