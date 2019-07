Body shaming | Elena Santarelli sfida gli haters che se la prendono coi magri

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) 'Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai', così cantava Antoine nel 1967, precursore di un modo di ragionare più che attuale soprattutto sulla rete, dove i soliti 'leoni da tastiera' aggrediscono chiunque e qualunque cosa per il solo gusto di criticare, aggredire verbalmente fino ad arrivare a denigrare, offendere e bullizzare. La derisione per l'aspetto fisico, il, è la preoccupante moda del momento sui social. Nascosti dietro lo schermo La forza di questo gruppo di persone, sempre più diffuso e sempre più identificato dal termine '', in italiano 'coloro che odiano', risiede proprio nell'anonimato, nella mancanza del faccia a faccia che dà loro la convinzione di poter dire tutto ciò che vogliono contro chiunque, anche se mossi da ragioni incomprensibili. A farne le spese sarebbero soprattutto le donne, secondo la Mappa ...

