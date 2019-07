Blitz della Gdf | sequestrato il Castello Aragonese a Ischia

Blitz della polizia municipale - sequestrata Cava Giuliani : era stata scelta per stoccare i rifiuti di Napoli : Controlli della polizia municipale di Giugliano, sequestrata ?Cava Giuliani?. Era stata individuata da parte di Sapna per ospitare uno stoccaggio di rifiuti in vista della chiusura...

Blitz della Gdf - sequestrato Castello Aragonese ad Ischia : Due finanzieri in carcere, un noto commercialista napoletano e tre imprenditori ai domiciliari, oltre a immobili di lusso per 40 milioni di euro sequestrati perche' riconducibili agli indagati, tra cui il Castello Aragonese d'Ischia e un altro stabile a Capri: e' il bilancio dell'indagine della Procura di Napoli Nord e della Guardia di Finanza di Napoli sui fallimenti di una serie di societa' che sarebbero stati pilotati con la regia del 77enne ...

Torino - Blitz della polizia contro gruppi di estrema destra : nel capannone spuntano missile e arsenale da guerra : Fucili d’assalto di ultima generazione, pistole, ma anche un missile terra-aria. È la scoperta fatta dai poliziotti della digos e dal Servizio antiterrorismo dell’Ucigos di Torino, che hanno sequestrato nel Nord Italia armi da guerra appartenenti a soggetti dell’estrema destra. Nel video, il ritrovamento del missile insieme al resto dell’arsenale e a cimeli e targhe che esaltano Hitler e le SS. ...

Criminalità - Blitz della polizia nel Nord Italia : sequestrate armi a estremisti di destra : Gabriele Laganà Il blitz a seguito di indagini sulle attività di alcuni combattenti Italiani che in passato hanno preso parte al conflitto nel Donbass. Trovato anche un missile aria-aria Nel corso di un blitz nel Nord Italia, la polizia di Stato di Torino, coordinata della Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ha sequestrato diverse armi da guerra nella disponibilità di soggetti “orbitanti” nell’estrema destra ...

Matteo Salvini - Savoini e fondi russi - Repubblica ci sguazza : "Moscopoli - i Blitz della Lega alla Camera" : A sinistra si buttano a capofitto sul caso "fondi russi" alla Lega e Repubblica, come da copione, ci sguazza. E così l'inchiesta milanese su Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia intercettato nell'ottobre 2018 a Mosca mentre secondo il sito americano Buzzfeed trattava fi

Gorizia - Blitz della polizia a casa di una prostituta : trovati 246 preservativi nel battiscopa : Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. E' l'ipotesi di reato per cui nei giorni scorsi la Guardia di Finanza e la polizia di Gorizia hanno arrestato un uomo e una donna che avrebbero gestito un importante giro di prostituzione in un appartamento di via Maniacco frequentato assiduamente a tutte le ore del giorno e della notte. Le indagini, condotte anche mediante l’utilizzo di una telecamera piazzata nelle vicinanze, hanno permesso ...

Torino - Blitz della polizia contro l’estrema destra : perquisizioni a militanti di Forza Nuova - Rebel Firm e Legio Subalpina : Apologia di fascismo. È questa l’ipotesi di reato da cui è partito il blitz della Digos di Torino, che martedì mattina ha perquisito undici abitazioni di militanti di Forza Nuova, Rebel Firm e Legio Subalpina, compagine di area skinhead, nel capoluogo piemontese e a Ivrea. Manganelli, coltelli, riproduzioni di pistole e armi da softair, insieme ad elmetti, una bandiera con la svastica, edizioni del Mein Kampf, un volume di canti fascisti, ...

Torino - nuovo Blitz della Digos contro ambienti legati all’estrema destra : È scattato all'alba un nuovo blitz della Digos di Torino contro vari gruppi legati all'estrema destra. L'operazione segue le perquisizioni effettuate lo scorso 20 giugno che avevano portato al sequestro di vari materiali, fra cui manganelli e un busto di Benito Mussolini, e alla denuncia del segretario del gruppo torinese per apologia del fascismo.

Spal - Blitz della Guardia di finanza : sequestrata una parte dello stadio Paolo Mazza : La Spal ha disputato un’altra stagione molto importante ed adesso si prepara per il prossimo campionato con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla. Nel frattempo la a Guardia di finanza sta sequestrando una parte dello stadio comunale ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, nel dettaglio le coperture delle tribune nord ed est e la struttura gradinata, il provvedimento è stato stato emesso dalla Procura ferrarese ...

Torino - Blitz della Digos nei centri sociali : 17 misure cautelari per violenze G7 di Venaria : blitz della polizia negli ambienti dell’autonomia e dei centri sociali: è in corso di esecuzione di una serie di misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su incidenti avvenuti nel settembre del 2017 in occasione del vertice del G7 alla Reggia di Venaria. L’operazione è coordinata dalle autorità giudiziaria piemontese ed è svolta in collaborazione con le Digos delle questure di Roma, Firenze, Modena, Bari e Venezia. L'articolo Torino, blitz ...

Sea Watch - indagata la capitana Carola Rackete. Blitz della Finanza a bordo : Tiene banco la nave Sea Watch. Fonti della Farnesina confermano che a seguito del lavoro svolto ? su istruzioni del ministro Enzo Moavero Milanesi, in stretta correlazione con la Commissione...

