Blitz contro estremisti ultradestra

(Di lunedì 15 luglio 2019) Tre persone fermate e sequestrato un arsenale a diversi soggetti orbitanti nei gruppi dell'estrema destra nel Nord Italia. Recuperate armi da guerra, tra cui fucili d'assalto e un missile aria-aria in varie città del Nord Italia. Ildopo l'indagine della Digos di Torino su alcuni combattenti che hanno partecipato alla guerra nel Donbass, in Ucraina. "Oltre venti armi da guerra e un missile Matra, di fabbricazione francese, da 800 kg" hanno specificato i funzionari della Questura. (Lapresse) Redazione 

