Black out elettrico a New York | sospeso il concerto di Jennifer Lopez

(Di lunedì 15 luglio 2019) Novella Toloni La popstar è stata costretta a interrompere lo show al Madison Square Garden mentre si stava esibendo. Il tutto per colpa di una lunga assenza di elettricità a Manhattan Attimi di panico e incredulità durante ildia Newsabato sera. Mentre la cantate portoricana si stava esibendo sul palco del Madison Square Garden, nello show del suo tout "It's my party", l'energia elettrica è venuta a mancare improvvisamente lasciando lo stadio completamente al buio. Un fatto degno dei migliori effetti speciali ma assolutamente non programmato e che ha creato non pochi disagi per Jlo e le migliaia di spettatori presenti. Ilout non è stato però locale ma ha interessato tutta l'area di Manhattan dove si trovano i teatri e Time Square. Secondo quanto riportato da televisioni e media locali a lasciare mezza Newal buio è stato un ...

