Bitter Sweet | spoiler episodio 16 luglio | l' Aslan ed Engin indagano su Asuman

Bitter Sweet - puntata del 16 luglio : la Piran consegna le sue dimissioni all'Aslan : Appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘ Bitter sweet , ingredienti d’amore’, la soap turca che sta appassionando il pubblico italiano, che segue numeroso le vicende legate a Nazli e Ferit nei pomeriggi di Canale 5. Nel nuovo episodio in onda il 16 luglio , la giovane chef sarà sempre più insofferente per la situazione e deciderà di allontanarsi per sempre dal suo datore di lavoro, consegna ndo all'uomo le sue dimissioni . Intanto Demet, ...

Bitter Sweet - anticipazioni fine luglio-agosto : Nazli ammette di aver protetto la sorella : La nuova soap opera turca “ Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continua a tenere vivo l’interesse del pubblico. Nelle prossime puntate italiane, anche se Nazli Piran non avrà ancora il coraggio per far sapere a Ferit Aslan che Demet e Hakan hanno ottenuto la copia del documento di Demir grazie ad Asuman, il ricco imprenditore arriverà lo stesso alla verità. Lo zio di Bulut quando verrà a conoscenza di non aver vinto l’affidamento del nipote ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit costringe Nazli a continuare a lavorare per lui : Ferit - Bitter Sweet I sensi di colpa divoreranno Nazli (Ozge Gurel) nelle puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore in onda in questi giorni: certa di non poter stare con Ferit (Can Yaman) per il losco coinvolgimento di Asuman (Ilayda Akdogan) nella controversa battaglia legale per l’affidamento del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir), la cuoca deciderà di dimettersi e non prestare più servizio a casa dell’Aslan. ...