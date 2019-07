BITTER SWEET | anticipazioni puntata di martedì 16 luglio 2019

BITTER SWEET/ Anticipazioni 15 luglio 2019 : Demet abortirà davvero? : BITTER SWEET, Anticipazioni 15 luglio 2019: Ferit fa ingelosire Nazli ma lei accetta la proposta di lavoro di Deniz. Asuman intanto ricatta Demet

BITTER SWEET - spoiler episodio 16 luglio : l'Aslan ed Engin indagano su Asuman : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca punta di diamante delle reti Mediaset. Le anticipazioni del nuovo episodio in programma martedì 16 luglio su Canale 5, rivelano che Ferit Aslan farà delle indagini sul conto di Asuman Piran per capire quale segreto nasconde grazie all'aiuto dell'amico Engin. Bitter Sweet: riassunto episodio precedente Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda ...

BITTER SWEET Anticipazioni 16 luglio 2019 : Nazli si licenzia! : Nazli decide di lasciare il lavoro a casa di Ferit, stanca di dover mentire al suo ormai amato datore di lavoro.

BITTER SWEET - puntata del 16 luglio : la Piran consegna le sue dimissioni all'Aslan : Appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter sweet, ingredienti d’amore’, la soap turca che sta appassionando il pubblico italiano, che segue numeroso le vicende legate a Nazli e Ferit nei pomeriggi di Canale 5. Nel nuovo episodio in onda il 16 luglio, la giovane chef sarà sempre più insofferente per la situazione e deciderà di allontanarsi per sempre dal suo datore di lavoro, consegnando all'uomo le sue dimissioni. Intanto Demet, ...

Anticipazioni BITTER SWEET - puntate dal 15 al 19 luglio : Fatos ed Engin si fidanzano : Le Anticipazioni delle puntate di Bitter Sweet - Ingredienti D'amore, che vanno da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio, sottolineano che ci saranno dei nuovi colpi di scena nel rapporto tra Asuman e Demet. Le due donne si renderanno protagoniste di uno scontro e la sorella di Nazli non avrà intenzione di accettare i ricatti della moglie di Hakan, alla quale darà un avvertimento preciso. La fotografa spiegherà ad Asuman che, nel caso in cui ...

BITTER SWEET - Celali Yalmaz ha ucciso i genitori di Bulut? Il piano diabolico di Hakan : Bitter Sweet prossime puntate, chi ha ucciso i genitori di Bulut? Nelle prossime puntate di Bitter Sweet scopriremo tutto sull’assassino dei genitori di Bulut che – come senz’altro ricorderete – hanno fatto la loro comparsa solo nella prima settimana della soap opera turca: parliamo dei compianti Zeynep e Demir. Prima che si scoprisse la verità […] L'articolo Bitter Sweet, Celali Yalmaz ha ucciso i genitori di ...

BITTER SWEET - anticipazioni fine luglio-agosto : Nazli ammette di aver protetto la sorella : La nuova soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continua a tenere vivo l’interesse del pubblico. Nelle prossime puntate italiane, anche se Nazli Piran non avrà ancora il coraggio per far sapere a Ferit Aslan che Demet e Hakan hanno ottenuto la copia del documento di Demir grazie ad Asuman, il ricco imprenditore arriverà lo stesso alla verità. Lo zio di Bulut quando verrà a conoscenza di non aver vinto l’affidamento del nipote ...

BITTER SWEET : FERIT scopre tutto su NAZLI e ASUMAN!!! [anticipazioni] : Da un po’ di tempo, i telespettatori italiani di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore si stanno chiedendo fino a quando NAZLI (Ozge Gurel) riuscirà a nascondere a FERIT (Can Yaman) che è stata la sorella Asuman (Ilayda Akdogan) a passare a Demet (Alara Bozbey) e Hakan Onder (Necip Memili) le foto che hanno permesso loro di ottenere l’affidamento del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir). Le puntate italiane in onda tra fine ...

BITTER SWEET - trame : Ferit diventa socio del nuovo ristorante di Nazli e Manami : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, lo sceneggiato turco in onda da lunedì a venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Gli spoiler delle prossime puntate italiane rivelano che Nazli Piran riuscirà ad aprire un ristorante con la complicità di Manami dopo essersi licenziata da Ferit Aslan. Una decisione che farà storcere il naso a Deniz e Demet che faranno di tutto pur di rovinare i loro piani. Nazli apre un ristorante con ...

BITTER SWEET - anticipazioni : Ferit aggredisce il marito di Demet : Lo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continuerà a fare compagnia ai telespettatori italiani fino ai primi di settembre 2019. Finalmente nei prossimi episodi ci sarà la resa dei conti tra i due nemici Ferit Aslan e Hakan Onder. Tutto avrà inizio quando il ricco imprenditore scoprirà che il veicolo su cui viaggiavano i genitori di Bulut è stato sabotato prima dell’incidente. L’architetto su tutte le furie per aver appreso la ...

BITTER SWEET - spoiler : Nazli abbandona l'Aslan all’altare a causa di Demet : Le nuove puntate della serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” si preannunciano ricche di colpi di scena. Il protagonista Ferit Aslan rischierà di perdere nuovamente la custodia del nipote Bulut, ma questa volta la colpevole sarà soltanto Demet. Quest’ultima per impedire al suo ex fidanzato di sposare Nazli Piran, sequestrerà la cuoca con l’intento di ucciderla proprio quando sarebbe dovuta diventare la moglie del ...

BITTER SWEET - spoiler : Ferit accusa l'Onder dell'omicidio di Zeynep e Demir : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet, la serie tv turca che sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia. Nelle prossime puntate italiane, Ferit Aslan avrà un bruttissimo litigio con Hakan Onder dopo aver capito che potrebbe essere implicato nella morte di Zeynep e Demir, i genitori del piccolo Bulut. Bitter Sweet: Hakan ha ucciso Zeynep e Demir Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dai nuovi episodi che avremo modo di ...