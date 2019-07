Bitter Sweet | anticipazioni fine luglio-agosto | Nazli ammette di aver protetto la sorella

Bitter Sweet Anticipazioni 15 luglio 2019 : Asuman minaccia Demet : Asuman scopre che Demet ha deciso di abortire e la minaccia di rivelarlo ad Hakan se lei svelerà la storia delle foto.

Bitter Sweet - trame : Ferit diventa socio del nuovo ristorante di Nazli e Manami : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, lo sceneggiato turco in onda da lunedì a venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Gli spoiler delle prossime puntate italiane rivelano che Nazli Piran riuscirà ad aprire un ristorante con la complicità di Manami dopo essersi licenziata da Ferit Aslan. Una decisione che farà storcere il naso a Deniz e Demet che faranno di tutto pur di rovinare i loro piani. Nazli apre un ristorante con ...

Bitter Sweet - spoiler : Nazli abbandona l'Aslan all’altare a causa di Demet : Le nuove puntate della serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” si preannunciano ricche di colpi di scena. Il protagonista Ferit Aslan rischierà di perdere nuovamente la custodia del nipote Bulut, ma questa volta la colpevole sarà soltanto Demet. Quest’ultima per impedire al suo ex fidanzato di sposare Nazli Piran, sequestrerà la cuoca con l’intento di ucciderla proprio quando sarebbe dovuta diventare la moglie del ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Nazli realizza il suo sogno ma a caro prezzo : Nazli insieme a un'amica aprirà un ristorante ma la presenza di Ferit come suo socio, scatenerà le gelosie di Demet e Deniz. I due fratelli faranno di tutto per allontanarli, persino rivelare verità scomode.

Anticipazioni Bitter Sweet - Ferit accusa Hakan di omicidio e lo aggredisce : la verità : Bitter Sweet Anticipazioni, Ferit aggredisce Hakan Non siamo ancora arrivati alla resa dei conti ma queste Anticipazioni su Bitter Sweet faranno senz’altro piacere a tutti coloro che odiano Hakan e Demet, soprattutto il primo che – come ormai saprete tutti – ha organizzato l’omicidio dei genitori di Bulut ingaggiando come mandante qualcuno dall’identità ancora ignota […] L'articolo Anticipazioni Bitter Sweet, ...

Bitter Sweet - spoiler lunedì 15 luglio : Asuman ricatta la moglie di Hakan : lunedì 15 luglio andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Bitter Sweet, ingredienti d’amore, la soap turca rivelazione di questa estate 2019. Con una media di ascolti di oltre 2 milioni di telespettatori, a ogni puntata gli aficionados sono pronti a seguire le vicende legate a Nazli e Ferit. Stando alle anticipazioni sul nuovo episodio, la giovane cuoca sarà sempre più insofferente verso l’Aslan, in quanto teme che l’uomo possa ...

Bitter Sweet - trame puntata del 15/7 : Deniz viene arrestato per rissa : Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca con Ozge Gurel e Can Yaman che ogni giorno totalizza più di due milioni e mezzo di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler della nuova puntata, che andremo a vedere lunedì 15 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 rivelano che Asuman Piran ricatterà Demet dopo aver scoperto la sua intenzione di abortire, mentre Deniz finirà dietro le sbarre dopo essere rimasto ...

Bitter Sweet - trame : Demet scopre che i genitori di Bulut sono morti per mano di Hakan : La serie televisiva di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdata sulla rete ammiraglia Mediaset da un mese, continua ad incuriosire. Le prossime puntate italiane in programmazione ad agosto si preannunciano entusiasmanti. Finalmente Demet conoscerà la vera natura dell’uomo che ha sposato. La sorella di Deniz, dopo aver sorpreso Ferit Aslan parlare con Mehmet (il cugino di Resul), apprenderà che il giovane ha manomesso la ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Ferit perdona Nazli grazie al nipote Bulut : Le avventure dello sceneggiato di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continuano a riservare sorprese. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti che i telespettatori italiani potranno vedere tra qualche settimana, sicuramente ad agosto 2019, dicono che il tradimento di Asuman verrà finalmente a galla ma ormai sarà troppo tardi. Dopo Ayla e Deniz che apprenderanno la verità tramite Demet e Hakan, anche Ferit Aslan scoprirà di aver ...