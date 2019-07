Bimbi rom | il caso del censimento a scuola è solo una grave ‘svista’ Ma dice molto

Roma - crisi rifiuti e rischio epidemia - i pediatri : 'Bimbi stiano distanti dai cassonetti' : Nella Città Eterna, i batteri, complici le temperature elevatissime di questi giorni, proliferano nei cassonetti gremiti di immondizie che, tracimando, occupano strade e spargono un odore immondo. Intorno, ratti, gabbiani ma anche cani, gatti e altri animali, spesso banchettano. Se a Roma non si stia rischiando un'epidemia a causa della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, se lo chiedeva giorni fa la stampa internazionale: ha destato ...

Abusi - lavaggi del cervello - stupri! L’inferno dei Bimbi affidati in Emilia Romagna : Sindaci, medici, assistenti sociali, psicoterapeuti e liberi professionisti. Sono decine le persone indagate nell’ambito dell’operazione ‘Angeli e Demoni’, che ha scoperchiato un illecito sistema di gestione di minori in affido, tutti tra i 6 e gli 11 anni. I Carabinieri di Reggio Emilia, sotto il coordinamento della locale Procura e del pm Valentina Salvi hanno eseguito, tra l’Emilia Romagna ed il Piemonte, un’ordinanza di custodia cautelare ...

Roma - commercianti riqualificano piazza abbandonata. Per finirla mancano soldi : “Vogliamo parco per Bimbi disabili” : A Centocelle, quartiere della periferia est della Capitale, un gruppo di commercianti di zona ha deciso di fare un restyling della piazza principale a proprie spese. Hanno avviato una campagna di crowdfunding per reperire risorse fondamentali per restituire ai residenti un parco abbandonato da decenni. A tutti i residenti visto che Rete Imprese Castani, l’associazione che sta raccogliendo i fondi, non vuole escludere nessuno. “Abbiamo previsto ...

Roma - esplosione a Rocca di Papa : crolla facciata del Comune - feriti sindaco e 3 Bimbi - uno grave : esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: feriti sindaco, alcuni dipendenti, tre bambini nella vicina scuiola, di cui uno in modo grave. L'intero centro storico è stato...

Pediatria - Roma : il delfino Denny al Bambino Gesù per i Bimbi con il diabete : E’ stato un pomeriggio di festa all’ospedale Bambino Gesù di Roma quello di oggi interamente dedicato a tutti i bambini con diabete e alle loro famiglie. Nella sede di San Paolo è entrato un delfino come ‘ambasciatore’ per riaccendere la speranza dei bambini costretti a convivere con questa malattia. L’iniziativa, ideata da Monica Priore, atleta e diabetica di tipo 1, nasce dal suo ultimo libro ‘Il Grande ...

Salvini : Telecamere per difendere Bimbi - anziani e disabili - altra promessa mantenuta! : Vittoria leghista. Sarà presto obbligatorio installare le Telecamere di sorveglianza in tutte le aule delle scuole dell’infanzia e in tutte

Callipo aderisce a “Bimbi in ufficio” - l’iniziativa promossa dal Corriere della Sera/L’Economia : Le porte di Callipo Conserve Alimentari si apriranno il prossimo 19 giugno per accogliere i figli dei dipendenti, in occasione della XXV edizione di “Bimbi in ufficio”, il family day delle aziende promosso dal Corriere della Sera /L’Economia che viene celebrato oggi 24 maggio. Una mattinata dedicata a ospiti speciali, i figli dei dipendenti, che potranno visitare gli uffici e i reparti produttivi in cui lavorano mamma o papà, condividere una ...

Roma : orticoltura per Bimbi e visite sul fiume - Insieme per l’Aniene al Bio Village : Insieme Per l’Aniene Onlus, associazione che da vent’anni è presente sul territorio della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, dove svolge attività di educazione ambientale e di promozione e valorizzazione del fiume Aniene e dei suoi luoghi lungo tutto il suo percorso all’interno della città di Roma, partecipa al Bio Village, Festa del biologico, del benessere e della condivisione in programma il 24 e 25 maggio a Roma dentro la riserva ...

Padova - scuolabus si ribalta : feriti 7 Bimbi - l'autista romeno era ubriaco : Luca Sablone Il conducente è stato intercettato, fermato e arrestato dai carabinieri: è risultato positivo all'alcol test Tragedia sfiorata a Padova, dove sette bambini sono stati feriti in seguito ad un incidente stradale. L'episodio è avvenuto precisamente nel territorio del comune di Arquà Petrarca, dove verso le ore 13.40 uno scuolabus si è rovesciato dopo aver sbandato. Alla guida del mezzo c'era un uomo romeno di 51 anni, che ...