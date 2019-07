Benzina e diesel all’insù

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ritocchi al rialzo : Rialzi sulla rete carburanti italiana: dopo l’impulso di Eni, nel fine settimana Ip e Italiana Petroli hanno rivisto all’insù i Prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 cent, mentre Tamoil e Q8 hanno messo a segno aumenti di 2 centesimi su entrambi i prodotti. Sul territorio Prezzi praticati in crescita generalizzata. In particolare, secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori ...

Prezzo Benzina - diesel e gpl a luglio 2019 : valori stabili - le quotazioni : Prezzo benzina, diesel e gpl a luglio 2019: valori stabili, le quotazioni Assoluta calma nei prezzi dei carburanti nell’ultima settimana. Da otto giorni le diverse compagnie petrolifere non consigliano modifiche dei prezzi ai distributori. Che quindi sono sostanzialmente stabili. In media oggi la benzina costa al litro 1,593 euro, in modalità self service, mentre 1,728 da serviti. Al contrario il diesel viene a 1,477 se ci si serve ...

Diesel - i costruttori tedeschi : “durerà ancora 20-30 anni”. CO2 su con la Benzina : Altro che in via di estinzione: il motore Diesel camperà ancora per qualche decennio. Ne è convinto Klaus Fröhlich, membro del consiglio d’amministrazione di BMW con responsabilità su ricerca e sviluppo: “Se entro il 2025 il 30% dei modelli che venderemo sarà elettrificato, allora almeno l’80% dei nostri veicoli avrà ancora un motore a combustione interna, sul quale dobbiamo continuare a investire risorse”. In altri termini, i motori a ...

Prezzo Benzina e diesel in Europa : dov’è aumentato ogni anno : Prezzo benzina e diesel in Europa: dov’è aumentato ogni anno Il Prezzo di benzina e diesel come sappiamo è tra i più variabili, oscilla in alcuni casi anche ogni giorno, in base alle bizze dei prezzi dei prodotti petroliferi raffinati e del greggio, che come sappiamo negli anni hanno vissuto a vere e proprie montagne russe. Le quali hanno ovviamente avuto ripercussioni anche nel nostro Paese. Spesso tuttavia in modo asimmetrico perchè ...

BMW - Fröhlich : "Lunga vita per Benzina e diesel" : Il BMW #NextGen è un evento diverso dalle solite presentazioni stampa: si è tenuto il 25 giugno 2019 al Welt di Monaco, ledificio accanto al museo e alla sede della Casa bavarese, ed è stato una sorta di esposizione della tecnologia attuale e futura della BMW, dalle nuove Serie 1 e Serie 3 Touring fino alla concept Vision M Next, senza dimenticare gli argomenti caldi quali connettività, car sharing, guida autonoma ed elettrificazione. E proprio ...