BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di martedì 16 luglio 2019

(Di lunedì 15 luglio 2019)di16: Brooke insiste con Katie, che ammette di avere pensieri contrastanti: non vuole rovinare il rapporto di Will con Bill, ma le promesse dell’editore si sono sempre rivelate vuote e lei intende ottenere l’autorità che le permetterà di proteggere il figlio nel caso si rendesse necessario. Brooke vuole che le aiuti a riparare il rapporto tra Bill e Will e la mette in guardia sulla pericolosità di scendere in guerra contro Bill. Thorne è dispiaciuto quando apprende da Katie che Brooke non li appoggia. Bill confida a Justin che Brooke ha accettato di aiutarlo, sebbene la cosa dovrà restare segreta. Brooke informa Bill di non aver fatto breccia in Katie, ma giura che non permetterà che lui perda la causa e, quindi, in un modo o nell’altro convincerà la sorella. Ridge è irritato quando Steffy non vede perché sia ...

