Basket | Milano ospiterà un girone degli Europei 2021! Gli altri a Colonia | Praga e

Basket - nuovo colpo di mercato per Milano : Aaron White sigla un biennale con l’Olimpia - arriva la nuova ala : nuovo colpo di mercato per l’Olimpia Milano che continua la propria campagna acquisti, la squadra meneghina vuole rafforzarsi per essere competitiva in Eurolega e riconquistare lo scudetto. Aaron White, ala statunitense in uscita dallo Zalgiris Kaunas, ha siglato un biennale con i biancorossi che colmano così il vuoto lasciato da Mindaugas Kuzminskas. Si tratta di un giocatore molto atletico, con delle ottime doti difensive e che punta ...

Basket : Sergio Rodriguez sarebbe ad un passo dall’accordo con l’Olimpia Milano : Sembra ormai imminente l’annuncio ufficiale del primo vero grande colpo di mercato per l’Olimpia Milano, che sarebbe molto vicina all’accordo con Sergio Rodriguez. Il playmaker della Spagna e del Cska Mosca avrebbe già deciso di sposare il nuovo progetto meneghino targato Ettore Messina secondo alcune indiscrezioni, anche se manca ancora la conferma ufficiale che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Si tratterebbe di un colpo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : c’è la lista definitiva delle 18 squadre con Milano - wild card allo Zenit. Torna la palla a due sulla contesa : Giornata importante, quella in seno al board dell’ECA, che gestisce Eurolega ed EuroCup. Si è infatti discusso delle 18 partecipanti alla prossima Eurolega, ma anche di qualche cambiamento di regole all’interno delle due competizioni europee. E’ stata approvata la wild card a favore dello Zenit San Pietroburgo, preferito al Partizan Belgrado che disputerà l’EuroCup. Queste sono dunque le 18 partecipanti: Alba Berlino, ...

Basket - Serie A – Gallinari non ha dubbi : “Ettore Messina perfetto per Milano. Un giorno vorrei tornare” : Danilo Gallinari appoggia l’arrivo di Ettore Messina sulla panchina di Milano: il cestista dei Clippers apre la porta ad un possibile ritorno in Serie A La stagione appena conclusa è stata alquanto negativa per l’Olimpia Milano. Mancato l’accesso ai Playoff di Eurolega, eliminata al secondo turno in quelli della Serie A, Milano ha chiuso con in bacheca solo la Supercoppa Italia vinta ad inizio anno. A farne le spese è stato Simone ...

Basket : Christos Stavropoulos sarà il nuovo General Manager dell’Olimpia Milano : Continua a prendere forma la nuova Olimpia Milano di Ettore Messina. La società milanese ha scelto Christos Stavropoulos come nuovo General Manager, una figura che ha ricoperto per quasi vent’anni all’Olympiacos. Un profilo europeo dunque molto importante per una Milano, che vuole ripartire dopo le delusioni di questa stagione con un progetto ambizioso non solo in campionato, ma anche in Eurolega. Stavropoulos è stato un punto di ...

Basket – L’Olimpia Milano presenta Ettore Messina - dai motivi che lo hanno spinto a tornare in Italia ai ‘segreti’ per vincere : E’ stato presentato ufficialmente oggi Ettore Messina, nuovo coach e ‘president of Basketball operations’ dell’Olimpia Milano L’Olimpia Milano ha presentato ufficialmente questo pomeriggio Ettore Messina, come nuovo allenatore ma anche ‘president of Basketball operations’, ruolo che lo ha convito a dire sì al progetto milanese. LaPresse/Daniele Montigiani “Quando ho deciso di andare a fare ...

Basket : Amedeo Della Valle annuncia la sua permanenza all’Olimpia Milano con un post su Instagram : Amedeo Della Valle sorprende tutti e, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, annuncia la propria permanenza all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Finale a sorpresa, dunque, per le vicende legate al nativo di Alba, in provincia di Cuneo, e figlio di Carlo, professionista di buon livello in Italia con Torino, Livorno, Vigevano, Roma e Pistoia. Sembrava ormai fatta, fino soltanto a due giorni fa, per il suo passaggio ...

Basket – Olimpia Milano interessata ad Awudu Abass : Ettore Messina è un suo grande estimatore : L’Olimpia Milano interessata al ritorno di Awudu Abass: il nuovo coach, Ettore Messina, lo ha già allenato in Nazionale ed è un suo grande estimatore Dopo la separazione con Simone Pianigiani, l’Olimpia Milano ha affidato la panchina della squadra a Ettore Messina. L’ex CT della Nazionale ha segnalato il nome di Awudu Abass come possibile rinforzo per il roster. Messina conosce bene il giocatore di Brescia, convocato più ...

Basket - Marco Belinelli apre ad un ritorno in Italia : “Seguire Messina a Milano? Magari tra qualche anno” : Marco Belinelli è intervenuto oggi pomeriggio alla trasmissione radiofonica di Radio 24 “Tutti Convocati”. La prima domanda è stata ovviamente sull’arrivo a Milano di Ettore Messina: “Mi dispiace non averlo più a San Antonio ma allo stesso tempo sono contento che abbia la possibilità di tornare ad essere il vero Ettore Messina, il comandante. Lui cercherà di fare molto bene e mettersi in gioco per cercare di vincere ...

Basket – Ettore Messina è il nuovo allenatore dell’Olimpia Milano : l’annuncio ufficiale del team : Non si è fatto attendere l’annuncio ufficiale: l’Olimpia Milano conferma i rumors, Ettore Messina è il nuovo allenatore La notizia era ormai nell’aria, si attendeva solo l’ufficializzazione, che non è tardata ad arrivare: dopo la comunicazione di questa mattina della rescissione del contratto di Simone Pianigiani, l’Olimpia Milano ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ettore: “la Pallacanestro ...

Basket - Ettore Messina è il nuovo coach di Milano : Armani fa shopping in Nba per rilanciare l’Olimpia dopo il flop Pianigiani : Giorgio Armani fa shopping di Nba per cucire un profilo vincente alla sua Olimpia Milano, dopo una stagione da dimenticare con cui si è conclusa l’era di Simone Pianigiani. Gli occhi del ‘re’ della moda e patron del club biancorosso si sono posati su Ettore Messina, uno degli allenatori italiani più vincenti nella storia della nostra pallacanestro. L’ex coach di Benetton Treviso, Virtus Bologna e della Nazionale ha ...

Ettore Messina - terremoto nel Basket : torna in Italia - allenerà l'Olimpia Milano : Coach Ettore Messina torna in Italia. L'ex ct dell'Italia secondo The Athletic NBA avrebbe firmato per tre anni con l'Olimpia Milano ed è volato in Texas per chiudere il rapporto con i San Antonio Spurs. Messina a Milano sarà coach e responsabile dell'area tecnica. Di fatto Messina, che sarebbe pres

Basket – L’Olimpia Milano e Simone Pianigiani si dicono addio : rescisso il contratto : Simone Pianigiani saluta l’Olimpia Milano: rescisso il contratto dell’allenatore del club milanese Si separano le strade dell’Olimpia Milano e di Simone Pianigiani: il coach della squadra milanese, dopo una stagione fallimentare visti i mancati playoff in Europa League e la secca eliminazione nella corsa scudetto per in semifinale per mano di Sassari 3-0, ha rescisso il contratto col club. “La Pallacanestro Olimpia ...

