Basket | Europei Under 20 | l’Italia cede alla Serbia nonostante un grande Stefanini

(Di lunedì 15 luglio 2019) Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia agli20 in corso di svolgimento tra Tel Aviv e Ramat Gan, in Israele. Gli azzurri sono stati sconfitti dcon il punteggio di 73-69, il che li relega al terzo o al quarto posto nel girone B a seconda dell’andamento del match di stasera tra Ucraina e Israele. In ogni caso, agli ottavi di finale, in programma mercoledì, l’avversaria sarà una tra Turchia e Francia. Per i ragazzi di coach Andrea Capobianco non bastano i 27 punti di un ottimo Gabrielee i 12 e 10 rimbalzi di Guglielmo Caruso, mentre a quelli di Oliver Popovic tornano buoni i 25 con 13 rimbalzi di Marko Pecarski,miglior partita fino ad ora, e gli 11 di Stefan Momirov. Inizio importante per la, che prende subito la via della fuga in gran parte grazie a Pecarski, che mette subito le cose in chiaro contro Caruso per il ...

