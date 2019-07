Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una delle questioni più rilevanti per il futuro dell'economia italiana ha sicuramente a che vedere con i trend demografici che vedono per il nostro paese un calo della popolazione attiva, dovuto al rilevante numero di lavoratori che ogni anno lasciano la penisola e al basso tasso di natalità e all'anzianità media della popolazione, tra le più alte nei paesi sviluppati. In quest'ottica, posto che le solo energie dei residenti non sono sufficienti a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, diventa fondamentale sviluppare una regolamentazione dei flussi migratori che tenga conto delle esigenze produttive del paese....

MassimoFamularo : Bankitalia smentisce il luogo comune sugli immigrati che tolgono il lavoro -