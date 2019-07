Autonomia | Salvini | ‘se M5S ha cambiato idea | lo dica’

L'Autonomia? A Natale (se va bene) Ma Salvini - sudista - non alza i toni : Altro che "ci siamo quasi", come ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando a Milano nei giorni scorsi il Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Sull'autonomia regionale al Veneto, alla Lombardia e all’Emilia Romagna - per usare le... Segui su affaritaliani.it

Salvini e Di Maio divisi sull'Autonomia se si parla di scuola : sull'autonomia "siamo pronti da mesi, M5s ogni volta trova un dubbio diverso..." ha detto Matteo Salvini intervenendo questa mattina nella prima parte di 'Radio anch'io' su Radio1 Rai. Il vicepremier si è detto comunque "estremamente paziente": "Cerco di portare avanti con fiducia" il progetto sull'autonomia regionale, che "fa bene a tutti, specie alle regioni del sud, premia il merito, chiede trasparenza, porta efficienza, punisce gli ...

Strappo su Autonomia e Russia - veleni tra gli alleati ma Salvini : «Non stacco la spina» : «Così non è possibile andare avanti, non ci sono le condizioni». Matteo Salvini, al termine del vertice-flop sull'autonomia differenziata, è furioso. Prima di...

Di Maio avverte Salvini : "Con il M5s mai condoni e Autonomia spacca-paese" : Il nuovo terreno di scontro nella maggioranza si chiama pace fiscale o condono che dir si voglia: "Il Movimento di condoni non ne fa e non ne farà mai: troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere!" scrive su Facebook il capo politico dei 5 Stelle e vice premier Luigi Di Maio. Ieri la lega ha rilanciato la pace ...

Autonomia - vertice di governo a Palazzo Chigi sullo spacca-Italia. Salvini : qui per torvare accordo : Via a Palazzo Chigi al vertice sulla Autonomia differenziata. Alla riunione, oltre ai i ministri competenti sul dossier e al premier Giuseppe Conte, sono presenti i due vicepremier Luigi Di...

Scuola - Matteo Salvini annuncia : ‘Autonomia? Siamo pronti’ : La questione legata all’autonomia differenziata e alla regionalizzazione continua ad essere al centro del dibattito del personale scolastico. Più volte il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha voluto rassicurare tutti, affermando che la Scuola è una sola e che non esisterà mai una Scuola del Nord e una Scuola del Sud. Fatto sta che il partito del Carroccio procede spedito verso la realizzazione concreta del progetto, così come ...

Salvini sull’Autonomia non usa la ruspa : Come decine d’altri, spacciati pure quelli per risolutivi, anche quello di mercoledì sera è stato un incontro interlocutorio. Doveva essere un vertice ristretto ai soli diretti interessati alle autonomie (Conte, i due vicepremier, il ministro Erika Stefani), e invece s’è trasformato – come accaduto

Matteo Salvini al vertice : "Autonomia - mio testo in cdm poi sì a modifiche in Aula". Perché può finire male : L'autonomia regionale è a rischio. "Il mio testo è pronto da mesi", annuncia Matteo Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice di governo dedicato proprio a questo tema. Il leader della Lega e vicepremier ha negato di voler sottrarre il tema all'esame del Parlamento: "No, no, no, il Consiglio d

Sondaggio di Ilvo Diamanti : sei elettori su dieci vogliono l'Autonomia. Le cifre del trionfo di Salvini : La riforma sull'autonomia regionale è fortemente voluta dagli italiani. Secondo il Sondaggio Demos di Ilvo Diamanti per La Repubblica, "il consenso dei cittadini al progetto, nel Paese, appare ampio. E diffuso. Quasi 6 elettori su 10 considera importante concedere maggiore autonomia alle Regioni. Co

Autonomia : Fermi - 'M5S contrario - Salvini scriva contratto con centrodestra' : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - “Ormai è sempre più evidente a tutti come Di Maio e il Movimento 5 Stelle abbiano definitivamente gettato la maschera, è chiaro che con loro al governo l’Autonomia non verrà mai riconosciuta. Bene ha fatto questa mattina anche il presidente di Regione Lombardia Attilio

L'Autonomia? Può anche aspettare Salvini nicchia - monta l'ira al Nord : Niente da fare. La Lega, almeno quella del suo segretario Matteo Salvini, ha definitivamente detto addio all'epoca del federalismo e della Padania libera e indipendente da celebrare sul fiume Po. Il leader del Carroccio aveva promesso con un'intervista ad Affaritaliani.it che il via... Segui su affaritaliani.it

La sfida di Salvini a M5s e Conte su flat tax e Autonomia : Non è un caso che il giorno dopo la vittoria di Milano e Cortina per le Olimpiadi del 2026 nei gruppi parlamentari della Lega sia tornata a circolare la voglia di voto anticipato. Un'ipotesi da settimane negata da Matteo Salvini, che, piuttosto, intende sfruttare il consenso ottenuto alle Europee e alle amministrative per accelerare sui dossier sul tavolo. Autonomia, Tav e flat tax: su questi tre fronti il ministro dell'Interno - osservano fonti ...

Sfida di Salvini - M5s e Conte alla prova flat tax-Autonomia : Non e' un caso che il giorno dopo la vittoria di Milano e Cortina per le Olimpiadi del 2026 nei gruppi parlamentari della Lega sia tornata a circolare la voglia di voto anticipato. Un'ipotesi da settimane negata da Matteo Salvini, che, piuttosto, intende sfruttare il consenso ottenuto alle Europee e alle amministrative per accelerare sui dossier sul tavolo. Autonomia, Tav e flat tax: su questi tre fronti il ministro dell'Interno - osservano ...

Governo - Salvini : “Autonomia domani in Consiglio dei ministri. Tav leggera? A me piacciono treni che corrono” : Una serie di provvedimenti da mettere in cantiere e di nodi da scegliere, mentre c’è da lavorare per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo, su cui il 2 luglio si esprimerà la Commissione europea. Per il Governo comincia un’altra settimana di vertici e di tensioni, con le divergenze su flat tax e salario minimo per quel che riguarda i conti, ma soprattutto con un compromesso ancora più difficile da trovare su altri ...