“Aurora | ma che fai?” Lascia il fidanzato per lui e dopo qualche giorno… torna! Molla il

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il triangolo no, non l’avevamo considerato! Incredibile vicenda di gossip e che cercheremo di raccontarvi con tutti i suoi particolari. I protagonisti sono due ex compagni di squadra della Primavera della Roma: Mirko Antonucci, che ha avuto modo di esordire anche in Serie A, e Salvatore Pezzella. I due sono (stati) rivali in amore, si sono contesi la stessa ragazza, Aurora Fantacci che è stata legata sentimentalmente prima al bomber Antonucci poi a Pezzella e poi è tornata con Antonucci. Ma andiamo ad analizzare bene la vicenda. Mirko Antonucci aveva una storia d’amore con Aurora Fantacci, cheaverloto è andata in vacanza con Salvatore Pezzella. I due ragazzi in comune hanno la militanza nella Primavera della Roma. Al rientro dal viaggio la Fantacci ci ha ripensato ed è tornata al fianco di Antonucci. Le foto e le stories pubblicate su Instagram testimoniano il grande ...

