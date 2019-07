Astronomia | missione Apollo 11 | il Planetario di Reggio Calabria festeggia i 50 anni

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Cade domani, 16 luglio 2019, il 50°versario del lancio della11, partita la Cape Kennedy verso la Luna. Il lancio avvenne alle 15:32, ora italiana, con a bordo il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo lunare Edwin ‘Buzz’ Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Due ore, 44 minuti e un’orbita e mezza dopo l’11 fu spinto verso la Luna e, dopo 109 ore e 42 minuti dal lancio, Armstrong appoggiò il piede sul satellite in immagini note a tutto il mondo. “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”, disse Armstrong, frase che divenne ben presto simbolo di uno degli eventi scientifici più significativi del secolo scorso. Il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana diper celebrare la ricorrenza e per sensibilizzare l’interesse dei cittadini verso l’ha messo in campo una serie di ...

CretellaRoberta : RT @AstroPolarisGe: Martedì 16 luglio tutti a Castello d’Albertis per osservare l’eclissi parziale di Luna, con un poliedrico evento dove a… - ErmannoKilgore : RT @AstroPolarisGe: Martedì 16 luglio tutti a Castello d’Albertis per osservare l’eclissi parziale di Luna, con un poliedrico evento dove a… - GiorgioAlber1 : RT @SkyTG24: Luna, si avvicina il lancio della missione indiana Chandrayaan 2 -