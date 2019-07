Astronomia | domani doppio spettacolo celeste | l’Eclissi della Luna del Tuono incontrerà

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lapiena di luglio, rinominatadel, cade il 16 luglio alle 23:38 (ora italiana). Circa 7 minuti prima, lainizierà ad affondare nell’ombra terrestre, producendo l’ultima eclissire dell’anno. Nel frattempo, Saturno compirà un approccio ravvicinato allanel cielo notturno. Un’eclissire si verifica quando lasi trova dal lato oppostoTerra rispetto al sole e passa attraverso l’ombra terrestre. Questo non avviene ogni volta che laè piena, perché l’orbitaè leggermente fuori asse rispetto al piano dell’orbita terrestre e per questo lasolitamente manca l’ombra del nostro pianeta. Durante un’eclissire parziale, l’ombraTerra copre solo parte del discore. Quindi non si otterrà l’effetto “di sangue” tipico di un’eclissire totale. Lanon diventerà tutta rossa durante questa eclissi, ma solo una ...

