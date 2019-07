Astra – Lost in Space | la novità manga di Star Comics

nerdgate

(Di lunedì 15 luglio 2019) Oggi, tramite un comunicato stampa, ha annunciato in anteprima la distribuzione diin, di Kenta Shinohara. Ambientato nel 2061, verremo proiettati in un mondo in cui la tecnologia ha permesso di allargare gli insediamenti umani anche nello spazio. Un gruppo di nove studenti viene scelto per intraprendere una gita nello spazio, ma una forza misteriosa colpirà la navicella e li spingerà a 5000 anni luce dalla Terra. Chi è stato? Riusciranno a fidarsi gli uni degli altri? L’autrice delha già vinto il prestigioso premioTaisho quest’anno.in, sarà suddiviso in cinque volumi e disponibile da Dicembre in tutte le fumetterie, librerie e su Amazon. L'articoloin: ladiproviene da nerdgate.

