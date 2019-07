Asia Usb | mobilitazione contro linea poliziesca di Salvini

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – È arrivato il temuto giorno dello sgombero, atteso da settimane con ansia da oltre 300 persone fra cui almeno 80 bambini, dell’occupazione abitativa di Via Cardinal Capranica nel quartiere di Primavalle. Era il primo nella lista degli sgomberi prioritari secondo il ministro dell’Interno, e questa notte e’ stato mobilitato un dispositivo di polizia senza precedenti: centinaia di uomini e decine di mezzi, fra cui ben due idranti, messo in campo gia’ domenica sera intorno alle 23. Una mossa grave, basti pensare a quanto puo’ essere pericoloso uno sgombero eseguito di notte sia per chi lo subisce sia per gli esecutori, diretta esplicitamente a ostacolare laconvocata per le 5 del mattino dalla coalizione “Roma Non si Chiude” di cui fanno parte l’USB e i movimenti per la casa, insieme a centri sociali, ...

