Ascolti tv - dati auditel lunedì 15 luglio vince Temptation Island : Ascolti tv, prime time I falò in riva al mare, i tormenti amorosi delle diverse coppie, l’inappuntabile Filippo Bisciglia, il caldo estivo tutto ha contribuito al successo in prima serata di Temptation Island 2019 su Canale 5 che avvicinandosi al gran finale stravince il confronto televisivo con 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Al secondo posto su Rai1 Parigi a tutti i costi, visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share. ...

Ascolti tv - dati auditel domenica 14 luglio : vince A un passo dal cielo 4 : Ascolti tv, prime time A un passo dal cielo 4, nonostante sia in replica garantisce a Rai1 la vittoria negli Ascolti serali. La fiction con Daniele Liotti è stata vista da 1.983.000 telespettatori con uno share del’11,4%. Il film su Canale 5, Colpa delle stelle è stato invece seguito da 1.626.000 telespettatori con uno share del 10,19%. Terzo posto per il film Black Butterfly con Antonio Banderas trasmesso da Rai3 e visto da 1.150.000 ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 11 luglio : vince Don Matteo 11 in replica : Con 2.231.000 telespettatori di media e il 13,6% di share i due episodi della undicesima stagione di Don Matteo, ‘La mia giustizia’ e ‘La notte dell’anima’, proposti in replica l’11 luglio su Rai1, si sono aggiudicati gli Ascolti del prime time. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Riviera’che ha totalizzato 1.287.000 telespettatori e uno share del 9%. Terzo gradino del ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 10 luglio : Manifest vince di misura su Superquark e Battiti Live : La serie ‘Manifest’ trasmessa da Canale 5 si aggiudica per un soffio gli Ascolti della prima serata del 19 luglio con 1.974.000 telespettatori e uno share dell’11,13%. Ascolti tv prime time Rai1 con ‘Super Quark‘ ha interessato 1.960.000 telespettatori e il 10,89% di share, Italia 1 con ‘Battiti Live‘ è stato scelto da 1.691.000 telespettatori (9.4%) Appena fuori dal podio ‘Chi l’ha ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 9 luglio - The Resident vince la prima serata : Con 2 milioni 169mila telespettatori di media e il 13.2% di share i due episodi del medical drama statunitense The Resident, in onda il 9 luglio in prima serata su Rai 1 hanno conquistato la prima serata. Ascolti tv prime time Su Canale5, sempre in prima serata, Rosy Abate – La Serie ha raggiunto 1 milione 660mila telespettatori con il 9.59% di share. Su Raitre Tutta colpa del Vulcano, commedia romantica del 2013 diretta da Alexandre ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 8 luglio vince Temptation Island : Ascolti tv, Prime time Il trionfo tutto estivo di Temptation Island è confermato da una serata in cui il reality di Canale 5 si aggiudica il prime time facendo segnare 3 milioni 647 mila telespettatori e il 23.08% di share. Un successo ancora più marcato per lo show condotto da Filippo Bisciglia perché su Rai1 il film Non sposate le mie figlie ha raccolto solo 2 milioni 702 mila spettatori pari al 13.98% di share. La programmazione televisiva di ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 7 luglio : la replica di Un passo dal cielo 4 vince il prime time : La puntata in replica di Un passo dal cielo 4 su Rai 1 vince il prime time di domenica 7 luglio con 1 milione 949mila telespettatori, pari al 12.4% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la prima tv di Vittoria e Abdul ha raccolto davanti al video 2 milioni 22mila spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 i tre episodi di Streghe hanno avuto 688 mila spettatori (4.2%). Su Italia1 c’era un film, Come Ti Rovino le Vacanze, che è stato ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 4 luglio - vince Don Matteo 11 in replica : Le repliche di Don Matteo 11, su Rai1, si aggiudicano la prima serata del 4 luglio con 2 milioni 447mila telespettatori e il 13.38% di share per il primo episodio e 2 milioni 10mila telespettatori con il 13.95% per il secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la serie Riviera ha fatto registrare 1 milione 425mila spettatori pari all’8.8% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rete4 il programma di attualità di ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 3 luglio : Manifest debutta con oltre 2.5 milioni e vince la serata : La serie mistery di Canale 5, ‘Manifest‘, debutta e si aggiudica gli Ascolti della prima serata del 3 luglio grazie a 2.567.000 telespettatori e uno share del 14,48%. Ascolti tv prime time ‘SuperQuark’ su Rai1 ha incassato 1.828.000 telespettatori e il 10,4%, mentre Rai3 con ‘Chi l’ha visto’ conquista il terzo gradino del podio grazie a 1.791.000 telespettatori e uno share del 10,76%. Su Rai2 la ...

Ascolti tv - dati auditel martedì 2 luglio vince The Resident : Ascolti tv, prime time Il secondo appuntamento con The Resident ha rappresentato una conferma per il medical drama americano con l’attore Matt Czuchry nei panni del complesso Conrad Hawkins perché ha ottenuto 2.281.000 spettatori e il 13.4% di share ottenendo il miglior risultato sul fronte degli Ascolti serali. Al secondo posto, su Canale 5, la replica di Rosy Abate – La Serie con 1.856.000 spettatori e il 10.1% di share. Terzo ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 1 luglio Temptation Island decolla : Ascolti tv, prime time L’ondata di sentimenti, buoni e meno buoni, travolge i telespettatori di Canale 5 che portano alla vittoria la seconda puntata di Temptation Island con uno share del 22,4% e una platea di 3,718 milioni di affezionatati fan televisivi. Su Rai1 invece un grande classico che non ha perso il suo smalto: la commedia romantica con Richard Gere e Julia Roberts Pretty Woman ha portato su Rai1 ben 3 milioni 302mila spettatori ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 30 giugno : Ricatto d’amore vince il prime time : Il film ‘Ricatto d’Amore‘, trasmesso da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata televisiva di domenica 30 giugno con 2.504.000 telespettatori e il 15.4% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Rai2, la finale degli Europei Under 21 Spagna-Germania con 2.145.000 telespettatori e il 12.7%. Terzo piazzamento, su Canale 5, per ‘Lontano da Te‘ con 1.337.000 telespettatori e l’8.4% di ...