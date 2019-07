wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) Foto LaPresse Nelle scorse ore l’antiterrorismo ha condotto delle perquisizioni nelle abitazioni di alcuni militanti dell’estrema destra italiana. Tre persone sono state arrestate e nelle loro case è stato sequestrato undi armi da guerra. In particolare, sono stati rinvenuti proiettili bellici, fucili d’assalto automatici di ultima generazione e perfino un missile aria-aria in uso alle forze armate del Qatar. L’indagine nasce dopo aver seguito l’attività di alcuni combattenti italiani che hanno preso parte al conflitto armato nella regione ucraina del Donbass. Tra gli arrestati c’è Fabio Del Bergiolo, ex ispettore delle dogane specializzato nell’antifrode, militante di Forza Nuova e candidato al Senato nel 2001. L’operazione è solo la seconda parte di quanto avvenuto la scorsa settimana, quando nella sede didel gruppo skin Legio Subalpina e nelle case di diversi ...

MilanoCitExpo : Arsenale neofascista trovato a Torino, ma i terroristi non erano tutti islamici? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -