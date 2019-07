“Armonie d’Arte Festival”

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Al viala rassegna di musica, teatro e danza che attraverserà e illuminerà i luoghi più suggestivi della Calabria, dal Parco Archeologico Nazionale di Scolacium Borgia di Catanzaro al Parco di Locri, dal Teatro Politeama di Catanzaro al Museo Musaba di Mammola a Reggio Calabria. Dal 20 luglio al 15 settembre, il Festival ideato e diretto da Chiara Giordano, ospiterà artisti internazionali con una particolare attenzione alle grandi interpreti femminili che si esibiranno nelle diverse location. Il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, in particolare, per chi non lo conoscesse, è un sito di grande interesse dell’intera area meridionale immerso in un vasto e secolare uliveto, colonia magnogreca, romana, poi insediamento normanno di straordinaria bellezza paesaggistica e di importante ...

