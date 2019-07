Anoressia | identificati otto marcatori genetici grazie all’analisi del Dna di 17mila

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sono statisignificativi per l’nervosa. Più di 200 scienziati di 27 centri di ricerca in Nord America, Europa e Australia, hanno eseguito l’analisi genomica del Dna di quasi 17.000 pazienti con questa patologia, messi a confronto con più di 55mila soggetti sani (campioni di controllo): si tratta del più ampio studio sull’nervosa noto fino ad oggi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Genomics. I ricercatori dell’Università di Firenze che hanno partecipato allo studio collaborativo del Consorzio di genomica psichiatrica – questo il nome del network mondiale – sono Benedetta Nacmias e Sandro Sorbi (del Dipartimento Neurofarba) insieme a Valdo Ricca (Dipartimento di Scienze della Salute). Per l’Italia, oltre a Firenze, hanno contribuito ricercatori degli atenei di Padova, Perugia, Pisa, Campania e Salerno. A capo ...

