Ancona | botte ed acqua gelata contro compagna e figlia per gelosia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Salvatore Di Stefano L'uomo, un sudamericano di 41 anni, era completamente ubriaco al momento dell'aggressione. Alla convivente ha persino fratturato una caviglia durante il raptus di follia Un violento raptus diha portato un sudamericano di 41 anni a pestare a sangue la convivente e la loro figlioletta, fino all'arrivo della polizia che lo ha ammanettato e condotto in carcere. La scioccante vicenda, accaduta adnella notta fra sabato e domenica, è stata raccontata dal Resto del Carlino. Il 41enne si è presentato a casa completamente ubriaco. Vedendo la convivente dormire ha pensato di svegliarla gettandole una secchiata d'addosso, per poi inziare a colpirla con una violenta raffica di calci e pugni solamente perché, a suo dire, la sera prima la donna avrebbe guardato una volta di troppo un loro amico durante una serata fra connazionali. La furia ...

