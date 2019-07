Allerta Meteo | il maltempo si sposta al Sud | allarme arancione per Martedì | “vite umane a

Allerta Meteo Toscana : confermato il codice arancione per temporali sull’Arcipelago : La protezione civile regionale della Toscana ha confermato l’Allerta Meteo codice arancione, fino alle 21 di stasera, lunedì 15 luglio, per forti temporali a carattere diffuso in Arcipelago e occasionalmente sulle zone costiere. Tra il tardo pomeriggio e la sera i temporali tenderanno a isolarsi sulla parte meridionale dell’Arcipelago e costa meridionale. Sul resto della regione, precipitazioni sparse localmente anche a carattere di ...

Maltempo in Calabria : scatta l’Allerta Meteo a Crosia (CS) : La centrale operativa della Protezione civile regionale della Calabria ha diramato un bollettino di allerta meteo marino-costiera per le prossime 24/36 ore. A partire dalle ore 12 e fino alle ore 24 di oggi, si registra un livello di allerta “Giallo” essendo previste sul quadrante nord-est settentrionale della Calabria piogge e temporali sparsi. Dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, invece, il livello d’allerta ...

Allerta Meteo Campania : temporali in arrivo - criticità dalle 18 di oggi : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica “gialla”: l’avviso è valido a partire dalle 18 di oggi e per le successive 24 ore. Sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro), 8 (Basso ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Allerta Meteo Liguria : confermata la criticità “arancione” fino alle 15 : Confermate tempistiche e modalità dell’allerta Meteo diffusa dalla protezione civile regionale ed emanata da Arpal. Dunque allerta arancione per temporali e piogge diffuse su tutte le zone (bacini medi e piccoli) fino alle 14.59 di oggi lunedi’ 15 luglio. Sempre fino alle 15 allerta gialla sui bacini grandi di tutte le zone. allerta gialla sempre per temporali e piogge diffuse su tutte le zone (bacini medi e piccoli) dalle 15 alle 18 di oggi, ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in Italia : costa tirrenica a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo una domenica notte funestata dalle condizioni Meteo avverse da Nord a Sud, anche la settimana inizia all’insegna del forte maltempo sull’Italia, come sottolineato dai nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Livello di Allerta 2 per la Corsica e il Mar Ligure principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per Romania, Ucraina, Bielorussia ...

Piogge e temporali in Liguria : Allerta Meteo arancione fino alle 15 : Lunedì di maltempo in Liguria: il peggioramento previsto sulla regione non si è fatto attendere, è arrivato fin dalla scorsa notte, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio debole o moderato. Gli episodi più intensi si sono manifestati sul Golfo Ligure accompagnati da numerose fulminazioni. Ieri la protezione civile regionale ha diffuso l’allerta meteo per Piogge diffuse e temporali emanata da Arpal e che è stata modulata con le ...

Allerta Meteo : depressione in formazione - nubifragi e grandinate al nord-ovest : Le condizioni Meteo stanno volgendo nuovamente al peggioramento in questo insolito mese di Luglio, rivoltato letteralmente come un calzino rispetto al suo esordio che sembrava voler proseguire il...

Allerta Meteo Toscana - il Sindaco di Livorno chiude scuole - parchi e cimiteri : In seguito all’Allerta Maltempo il Sindaco di Livorno Luca Salvetti ha disposto per la giornata di domani, in via precauzionale, la chiusura di scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri. E’ quanto si spiega dall’amministrazione in conseguenza del codice arancione diramato dalla Protezione civile regionale per possibili forti piogge e temporali a partire dalla mattina di domani, lunedi’ 15 luglio, con conseguente rischio ...

Allerta Meteo Genova - grande mobilitazione in città per il forte maltempo di Lunedì 15 Luglio : Potenziato a Genova il monitoraggio di fiumi e torrenti in seguito alla dichiarazione di stato di Allerta gialla per temporali e piogge diffuse che va dalle ore 22 di oggi alle ore 2 di domani e di Allerta arancione dalle 2 della prossima notte alle 15 di domani e gialla dalle 15 alle 18 di domani sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria. Il potenziamento e’ stato deciso nel corso della riunione di oggi ...

Allerta Meteo Roma - avviso della protezione civile : piogge e temporali nelle prossime ore : La protezione civile Regionale del Lazio comunica che da domani, lunedi’ 15 luglio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro funzionale regionale ha valutato una criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le zone di Allerta. Ecco le ...

Allerta Meteo gialla per domani 15 luglio in Sicilia : da Messina a Ragusa : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 15 luglio, una Allerta meteo gialla per l’area orientale dell’isola.

Allerta Meteo della Protezione Civile : Lunedi' 15 Luglio di forte maltempo sull'Italia : Una bassa pressione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo nella giornata di domani. Piogge e temporali interesseranno prima le regioni centro-settentrionali poi si sposteranno anche al Sud...

Allerta Meteo Arancione Lombardia - Liguria e Toscana 15 Luglio 2019 : Una Allerta Meteo di codice Arancione è stata emessa dai centri funzionali di protezione civile di Lombardia, Liguria e Toscana per Lunedì 15 Luglio 2019. La situazione Meteorologica vede infatti un progressivo peggioramento già dalla serata odierna, a partire dai settori di Nord-Ovest per l’arrivo della perturbazione che nel corso della notte e primo mattino, interesserà anche le regioni centrali, (Vedi Nuovo break temporalesco tra il ...