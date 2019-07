(Di lunedì 15 luglio 2019)sul tavolo per ildi. Fra queste si dovrà selezionare il quarto tassello che, insieme a Ferrovie dello Stato, il ministero dell'Economia e l'americana Delta, parteciperà alla nuova società che andrà ad acquisire ladi bandiera. "Auspico che sitra lepiù ambiziose e non tra quelle più conservative", ha detto Luigi Di, che sembra tendere dal lato del gruppo Toto in modo da ostacolare l'intervento di Atlantia,famiglia Benetton.